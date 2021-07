TCM-Nachwuchs bleibt ungeschlagen

Marxheimer Herren erleiden klare Schlappe beim Landkreisduell

Auch nach fünf Spieltagen ist der Nachwuchs des TCM noch ungeschlagen.

Die TCM-Herren hatten gegen den unangefochtenen Tabellenführer aus Riedlingen keine Chance. Sebastian Schneider, Markus Braun, Hermann Müller, Simon Dommer, Fabian Glas und Thomas Haid konnten weder in den Einzeln noch in den Doppeln punkten.

Mit dem zweiten Sieg in Folge setzten die Marxheimer Herren 40 ihren positiven Trend fort. In einem umkämpften Match siegten Matthias Lübbert, Sebastian Schneider und Markus Mayer in den Einzeln, wohingegen Alexander Habermeyer, Markus Schmid und Sascha Eckert unterlagen. In den Doppeln erspielten Lübbert und Schneider den entscheidenden Punkt im Match-TieBreak.

Ihre makellose Bilanz hat die zweite Herren-40-Mannschaft des TCM mit einem Heimerfolg über Tagmersheim ausgebaut. In den Einzeln punkteten Josef Mayer, Tobias Zinsmeister, Christian Müller und Stefan Dommer. Andreas Biehler und Klaus Wanner mussten ihre Matches hingegen abgeben. Die Doppel Mayer/Seel und Müller/Dommer machten den Erfolg perfekt.

Weiter ohne Punktverlust bleiben die Mädchen des TCM. Schon nach den Einzeln war der Heimsieg klar: Luisa Habermeyer, Larissa Gröbl, Johanna Schlosser und Melissa Tropiano gewannen alle. In den Doppeln schraubten Schmid und Tropiano das Ergebnis in die Höhe.

Verlustpunktfrei an der Tabellenspitze stehen weiterhin die Jüngsten des TCM. Bruno Puttich, Jannik Miller, Theodor Puttich und David Schmid ließen ihren Gegnern in den Einzeln keine Chance. Auch in den Doppeln wussten Bruno Puttich und Miller sowie Theodor Puttich und Schichl zu überzeugen. (ps)