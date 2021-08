TCW-Damen-30 werden Meister

Wemdingerinnen steigen in die Landesliga auf

Auch im letzten Punktspiel ihrer ersten Saison behielt die Damen-30-Mannschaft des Tennisclub Wemding in der Bezirksliga ihre weiße Weste. Gegen die Damen des FSV Inningen holte man ein klares 6:0. Katja Wittner, Kathrin Fackler, Marion Buchta und Anna Sefranek gewannen ihre Einzel jeweils klar in zwei Sätzen. Das Doppel Wittner und Buchta hatte wenig Mühe, zum zweiten Doppel traten die Gäste verletzungsbedingt nicht mehr an. So steht die ranghöchste Wemdinger Mannschaft in der Abschlusstabelle mit 10:0 Punkten als ungeschlagener Meister an der Tabellenspitze. Ihre Überlegenheit kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass man von den insgesamt 30 Matches nur zwei Einzel den Gegnerinnen überließ.

So beschlossen die Damen bei einer internen Meisterschaftsfeier, das Aufstiegsrecht in die Landesliga in der Saison 2022 mit einem Sechser-Team gegen Vereine in ganz Südbayern anzunehmen. Genau zehn Jahre nach dem damals zweijährigen Abenteuer Landesliga der damaligen Damenmannschaft sehen die Spielerinnen eine neue sportliche Herausforderung, durch die bestimmt auch hochklassige Spiele auf der Anlage des TC Wemding zu sehen sein werden.

Die zweite Herrenmannschaft schaffte durch den 5:4-Heimerfolg gegen den TC Mering III den sicheren Klassenerhalt und belegt in der Abschlusstabelle mit drei Siegen und vier Niederlagen den fünften Platz. Andreas Zech, Bastian Estner und Ralf Engelhardt ließen ihren Gegnern keine Chance, Klaus Osterrieder erkämpfte in einem Marathonmatch den vierten Einzelpunkt. Willi Unger und Michael Ziesche mussten die Punkte den Gästen überlassen. Den für den Gesamtsieg notwendigen fünften Punkt holte das Doppel Zech und Osterrieder, Ziesche und Krompaß verloren. Estner und Engelhardt unterlagen in ihrem Doppel nach starkem zweiten Satz etwas unglücklich im einzigen Match-Tiebreak des Tages. (pm)