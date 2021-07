Überraschungssieg für Harburgs Damen

TSV-Frauen schlagen ungeschlagene Unterglauheimerinnen

In einer spannenden Begegnung behielten die Harburgerinnen die Oberhand.

Am vorletzten Spieltag errangen die Harburger Damen gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer einen knappen Sieg. Im Einzel gewann Sina Bußer klar in zwei Sätzen sowie Nina Röthinger, Tanja Falch und Tina Dollmann jeweils im Match-Tiebreak. Jenny Rühl konnte verletzungsbedingt nicht antreten. Sonja Lechner verlor knapp. Das Doppel Bußer und Röthinger sicherte mit einem glatten Zweisatzerfolg ohne ein verlorenes Spiel den Gesamtsieg.

Nach den Einzelsiegen von Susanne Schreiber und Carolin Aiglstorfer und Niederlagen von Christiane Traub, Sonja Heidinger, Christine Kanz und Karin Dollmann stand es 2:4 aus Harburger Sicht. Das Einserdoppel Schreiber und Kanz gewann klar, Doppel zwei mit Traub und Aiglstorfer verlor in zwei Sätzen, Heidinger und Dollmann knapp im Match-Tiebreak.

Die Herren-50-Truppe aus Haunstetten konnte bereits am vorletzten Spieltag in Harburg die Meisterschaft feiern. Christoph Käferlein, Klaus Bußer, Jürgen Staufer, Thomas Steigert und Armin Seefried verloren klar, einzig Volker Falch brachte sein Spiel in den Match-Tiebreak. In den Doppeln unterlagen Bußer und Seefried ebenfalls im Match-Tiebreak. Die beiden restlichen Doppel waren klar unterlegen.

Ohne Siegchance war der TSV im Landkreisderby gegen die körperlich überlegenen Nordrieser. Lediglich Leon Leimer konnte einen Ehrenpunkt holen.

Mit einem weiteren Sieg festigten Harburgs Jüngste die Tabellenführung. Im letzten noch ausstehenden Punktspiel darf man sich sogar eine knappe Niederlage leisten, um die Meisterschaft zu erringen. (sh)