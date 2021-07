Vier Spiele, vier Siege für TC Marxheim

Mädchen 15 des TCM sichern sich mit nächstem Sieg die Meisterschaft

Nach einer Saison ohne Niederlage stehen die Marxheimer Mädchen als Meister fest.

Über einen verdienten Sieg konnten sich die Marxheimer Herren freuen. In umkämpften Einzeln feierten Alexander Habermeyer, Markus Braun, Hermann Müller und Fabian Glas Siege, Peter Schweinbeck und Simon Dommer unterlagen hingegen knapp. In den Doppeln erspielten Habermeyer und Müller und Braun und Schweinbeck die nötigen Punkte für den Gesamterfolg.

Mit dem dritten Sieg in Serie erkämpften sich die Herren 40 die Möglichkeit auf eine Top-Platzierung in der Abschlusstabelle. Matthias Lübbert, Alexander Habermeyer, Sebastian Schneider und Markus Mayer stellten in den Einzeln die Weichen zum Sieg. Markus Schmid und Sascha Eckert verloren. Lübbert und Schneider sowie Habermeyer und Schmid brachten in den Doppeln den Heimsieg unter Dach und Fach.

Dank eines hart erkämpften Auswärtserfolgs setzten sich die Knaben an die Tabellenspitze. Nach den Einzeln zeigte sich ein ausgeglichenes Bild: Fabian Glas und Julian Plewka siegten, Elias Miller und Luca Schiffelholz waren nicht erfolgreich. Glas und Miller sowie Plewka und Schiffelholz entschieden anschließend beide Doppel souverän für sich.

Ungeschlagen zur Meisterschaft: Die TCM-Mädchen sicherten sich mit dem nächsten ungefährdeten Sieg in beeindruckender Manier den Meistertitel. Luisa Habermeyer, Larissa Gröbl, Sophie Heckel und Katharina Schmid konnten alle Einzel gewinnen. In den Doppeln konnten Gröbl und Tropiano das Ergebnis noch deutlicher gestalten. (dz)