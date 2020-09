vor 36 Min.

Theresa Wild siegt erstmals bei einem Marathon

Die Wittesheimerin ist beim anspruchsvollen Berglauf im Vogtland nicht zu schlagen

Theresa Wild und Florian Griesbach von der LG Warching sind beim Eibenstocker Drei-Talsperren-Marathon (DTM) an den Start gegangen. Dies ist ein sehr anspruchsvoller und attraktiver Berglauf im Vogtland/Erzgebirge ( Sachsen). Heuer fand die 25. und damit eine Jubiläumsausgabe statt, die unter besonderen Hygienemaßnahmen erfolgreich und problemlos durchgeführt werden konnte.

Die beiden Athleten wagten sich auf die 42,2 Kilometer lange Marathonstrecke, die es mit 910 Höhenmetern durchaus in sich hatte. Der Kurs führt die Läufer über die Talsperren in Carlsfeld, Sosa und Eibenstock – über Berge und durch Täler, vorwiegend auf Wald- und Forstwegen. Für beide war dieser Wettkampf Neuland, starteten sie doch noch nie bei einem Berglauf über eine solche Distanz. Ihr Motto war: Den Wettkampf, die Landschaft genießen und Spaß haben und dann schauen, was rauskommt.

Die ersten 10 Kilometer ging es kontinuierlich bergauf. Dies verlangte den Athleten schon viel ab, anschließend ging es wellig weiter und ständig hinauf und hinunter. Die letzten acht Kilometer hatten es mit Tornanti-Kurven und steilen Pfaden nochmals in sich, sodass man sich die Kräfte gut einteilen musste. Wild erwischte einen guten Start und führte das Damenfeld an. Griesbach lag zu diesem Zeitpunkt knapp hinter ihr. Sein Ziel, konstant und stabil durchzulaufen, konnte er bravourös umsetzen. Zur Halbzeitmarke bei Kilometer 21 betrug Wilds Vorsprung 2:30 Minuten gegenüber der nächsten Frau. Wild teilte sich ihre Kräfte gut ein und konnte das Tempo halten. Doch durch das ständige Auf und Ab verhärtete sich ihre Oberschenkelmuskulatur und jeder Schritt wurde zur Qual. Doch die Triathletin wusste mit unbändigem Willen dagegen anzusteuern. Wild finishte in einer hervorragenden Zeit von 3:20:26 Stunden als erste Frau und gewann somit ihren ersten Marathon. Die zweitplatzierte Susan Weigerte erreichte das Ziel nach 3:28:45 Stunden vor der Anja Jakob (3:32:52).

Florian Griesbach kam als 37. Mann und als sechster in seiner Altersklasse ins Ziel nach 3:32:25 Stunden und freute sich über dieses Resultat. Für beide steht fest, dass sie auch in Zukunft bei Berg- und Trailläufen an den Start gehen werden. (dz)

