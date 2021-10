Rain gewinnt eine dramatische Begegnung

Beim 9:6-Sieg gegen den TV Waal erlebt der TSV eine echte Achterbahnfahrt

TSV Rain – TV Waal 9:7. „Als wir von 1:4 auf 4:4 ausgeglichen hatten, habe ich gehofft, wir könnten das Spiel drehen, wenn Artur Klein und Gerhard Wittmeier die folgenden zwei Einzel gewinnen“, erinnerte sich Rains Zweier Mathias Häusler nach einem denkwürdigen Spiel an seine zwischenzeitliche Gemütslage. Doch die zwei TSV-Akteure unterlagen ihren Kontrahenten Josef Geiger und Michael Endhart jeweils in fünf Sätzen, die Gäste vom TV Waal führten in dieser Tischtennis-Landesligapartie wieder mit 6:4, hielten den Vorsprung bis zum 7:5, und alles deutete auf einen Auswärtssieg für das Team aus dem Ostallgäu hin.

Was dann passierte, beinhaltete alle Zutaten, die ein Tischtennis-Spiel an Spannung und Dramatik nur bieten kann. Mit dem Rücken zur Wand stehend, kämpfte sich Marco Klein nach einem 1:2-Satzrückstand gegen Sandro Schleich durch ein 12:10 im vierten Durchgang in den entscheidenden fünften Satz, gewann auch diesen und verkürzte damit aus Sicht der Gastgeber auf 6:7. Das schien aber nicht viel zu nutzen, denn in den beiden letzten Einzeln lagen Jürgen Genz gegen Geiger und Artur Klein gegen Helmut Heim nach zwei Durchgängen jeweils mit 0:2 zurück. Aber die zwei TSV-Akteure ließen nicht locker, bissen sich in die Partien hinein und hatten am Ende beide im entscheidenden fünften Satz das bessere Ende für sich – im Fall von Genz mit einem 14:12 in der Verlängerung. So stand es vor dem Schlussdoppel plötzlich 8:7 für den TSV Rain – die erste Führung nach dreiviertelstündiger Spielzeit.

Die damit schon feststehende Punkteteilung hätte man im Lager der Heimmannschaft dankend mitgenommen – doch dann setzten M. Klein/Genz noch das Sahnehäubchen drauf, bezwangen nach verlorenem ersten Durchgang das starke Waaler Einser-Doppel Endhart/Fabisch noch mit 3:1 und lösten Jubel in den eigenen Reihen aus. Mit Fug und Recht durfte wie in Bad Wörishofen wieder von einer echten Mannschaftsleistung gesprochen werden: Die überragenden Marco Klein und Genz hatten bereits ihre ersten Einzel gegen Christopher Holzmann und Helmut Heim gewonnen, Mathias Häusler (gegen Herbert Fabisch) und Wolfgang Römer (gegen Schleich) steuerten jeweils einen Einzelerfolg bei, und der im Einzel diesmal sieglose Gerhard Wittmeier punktete im Doppel zusammen mit Artur Klein. (wrö)