Titelverteidigung geglückt Lokalsport

In Mertingen fanden dieses Wochenende die bayerischen und schwäbischen Meisterschaften statt. Dabei gibt es eine alte neue schwäbische Meisterin und Lob für den Veranstalter

Von Fabian Kapfer

Mertingen Im Vorfeld hatten die Organisatoren der bayerischen und schwäbischen Meisterschaften im Reiten viel zu tun. Für die Geländeprüfungen wurde sogar ein extra Bautrupp eingerichtet. „Die ganzen Sprünge zu bauen und vorzubereiten war sehr viel Arbeit. Da hat der Bautrupp unter der Leitung von Katharina Puc und dem Parcoursbauer Rüdiger Rau herrausragende Arbeit geleistet“, lobt die Vorsitzende und Turnierleitung des Reit-und Fahrvereins Donauwörth-Mertingen, Andrea Kapfer.

Herausragend war auch ein sportliches Resultat für den Reit-und Fahrverein Donauwörth-Mertingen. Franziska Pfanz konnte ihren Titel als schwäbische Meisterin in der Vielseitigkeit verteidigen. So konnte sich der Gastgeber über einen großen Erfolg beim eigenen Turnier freuen, die eigene Mannschaft hatte mit etwas Pech im Springen und in der Dressur nur den siebten Platz erreicht. Hinter Pfanz reihen sich Klaus Kienle aus Schwabmünchen und Franz Hörmiller vom RC Oberbeuren auf dem Podium ein.

Erfreut waren die Veranstalter über das gute Wetter an den Turniertagen. „Die Bedingungen waren hervorragend und dadurch sind auch sehr viele Zuschauer an die Hagenmühle gekommen“, berichtet Kapfer. Zu den Geländeprüfungen am Samstagnachmittag und dem Springen am Sonntagnachmittag seien die meisten Reitsportfans gekommen, so die Vorsitzende weiter. Bei über 400 Starts ist man in Mertingen außerdem sehr froh, dass die drei Veranstaltungstage ohne größere Zwischenfälle abgelaufen sind.

Neben den schwäbischen Meisterschaften fanden auch die bayerischen Meisterschaften der U21 statt. Dort konnte sich die erst zwölfjährige Nicola Miller vom RV Augsburg-West den bayerischen Meistertitel in der Vielseitigkeit im Ponyreiten sichern. Die Medaillen für die bayerischen Meister überreichte im Auftrag von Schirmherr Markus Söder die Staatssekräterin Carolina Trautner. Für die ganz kleinen Reiter ab sechs Jahren gab es zudem einen Führzügel-Cross-Country Wettbewerb, der die Kinder an das Geländereiten heranführen soll.

Den Zuschauern wurde ein breites Programm geboten, für das es auch im Nachhinein viel Lob gab. Brigitte Nowak vom schwäbischen Verband war von der Veranstaltung begeistert. „Es war für mich eine rundum gelungene Veranstaltung, die auch ein gewisses internationales Flair versprüht hat. Es gab sehr viel positive Resonanz und man muss außerdem bedenken, dass dieses Ereignis durch viel ehrenamtliche Arbeit gestemmt wird“, betont Nowak. Bruno Six, der sich im Reitsport als Richter, Kommentator und Parcourschef einen Namen gemacht hat, lobt den Veranstalter ebenfalls. „Die Geländestrecke macht das Turnier ziemlich einzigartig. Sie ist richtig gut aufgebaut und für Reiter und Zuschauer sehr interessant.“

Auch Kapfer ist mit dem Ablauf zufrieden. „Wir hatten hervorragende Helfer in allen Bereichen. Es war ein hoher logistischer Aufwand, teilweise fanden viele Prüfungen parallel statt. Außerdem mussten zwei Stallzelte aufgestellt werden, um 70 auswärtige Pferde über die Nacht beherbergen zu können. Insgesamt waren sogar über 200 auswärtige Pferde zu Gast“. Und auch für das kommende Jahr hat der bayerische sowie der schwäbische Verband in Mertingen darum gebeten, ihre Meisterschaften hier ausrichten zu dürfen. Termin dafür wäre das letzte Septemberwochenende 2019.

