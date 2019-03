vor 25 Min.

Toller Kampf wird nicht belohnt

Donaumünster hat trotz langer Unterzahl viele Chancen, verliert jedoch 0:1

Der SV Donaumünster-Erlingshofen hat dem Favoriten TSV Meitingen lange Paroli geboten. Dennoch stand am Ende eine unglückliche 0:1-Niederlage. Dabei mussten die Gäste fast das ganze Spiel in Unterzahl agieren.

Es lief der erste Angriff des TSV: Nemanja Ranitovic wurde auf seinem Weg zum Tor von Tobias Schreiber zu Fall gebracht. Schiedsrichter Röthlein wertete die Aktion als Notbremse – hart, aber vertretbar. Während die Gäste mit einem Mann weniger leidenschaftlich verteidigten, verfielen die Meitinger in eine unverständliche Lethargie. Die wenigen Schüsse wurden von der vielbeinigen SVD-Abwehr geblockt. Es war nie zu erkennen, dass die Meitinger ein Mann mehr waren. Im Gegenteil: Tobias Hellmann im Tor musste gegen Christian Keller zweimal eingreifen (30.).

Bei den wenigen Möglichkeiten rettete Andreas Funk gegen Duvnjak auf der Linie (37.), einen Drehschuss von René Heugel parierte SVDE-Torhüter Florian Baierl (43.). Die Meitinger brachten auch in Durchgang zwei kein Tempo in ihre Aktionen. Die Gäste hingegen zeigten trotz Unterzahl Moral und hatten sogar beste Gelegenheiten. Hätte Johannes Gruber den Ball getroffen (55.), Hellmann nicht gegen Achim Schreiber pariert und gegen Christian Keller Kopf und Kragen riskiert (57. und 70.), Dirk-Jan Massink aus kürzester Distanz die Nerven behalten (59.) oder Florian Schreiber den Ball nicht über das Tor gehoben (72.) – die Führung für die dezimierten Donaumünsterer wäre mehr als verdient gewesen. Es kam anders: Acht Minuten vor Schluss schloss Alexander Heider zum glücklichen Meitinger Führungstreffer ab. In der Schlussphase warfen die Schützlinge von Ewald Gebauer alles nach vorne. Doch das Glück war ihnen nicht hold. Luca Gröbl schoss nach einer Kopfballverlängerung des aufgerückten Torhüters Baierl vorbei, Massink mit der letzten Aktion drüber. (dz)

Donaumünster Baierl – T. Schreiber, Schneider, Funk, Gruber, Sorg (46. Massink), Gröbl, Förg, A. Schreiber, Gebauer, Keller (76. Memminger).

Tor 1:0 Alexander Heider (82.). Rote Karte Tobias Schneider (SVDE/6).

