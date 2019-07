15:01 Uhr

Topleistungen bei der Deutschen Meisterschaft

Drei Piloten der SFG Donauwörth-Monheim gehen in Marpingen an den Start. Dort gelingen ihnen sehr gute Flüge. Platz 19 in der 14. Runde der Bundesliga.

Von Helge Zembold

Drei Donauwörther Segelflug-Piloten starten in dieser und der kommenden Woche bei der Deutschen Segelflug-Meisterschaft. Am vorhergehenden Trainingswochenende punkteten sie für die Bundesliga.

Mit David Bauder, Stephan Bosch und Christoph Nacke entsendet die Segelfluggruppe (SFG) drei Top-Piloten nach Marpingen im Saarland. Bauder tritt gegen 27 Konkurrenten in der 15-Meter-Klasse an, Bosch und Nacke messen sich mit 29 weiteren Piloten in der Klasse der 18-Meter-Segler. Seit Montag bis zum 2. August laufen die Wertungsflüge, und gleich der erste Wertungstag konnte sich sehen lassen: David Bauder wurde in der vorläufigen Tageswertung Dritter in seiner Klasse, Christoph Nacke holte gar Rang zwei in seiner Gruppe.

Die Vorbereitungstage am Wochenende nutzten Nacke und Bosch von Marpingen aus auch für Bundesliga-Flüge: Nacke flog rund 430 Kilometer ohne Motorkraft und war durchschnittlich 115,9 Stundenkilometer schnell; Bosch flog 310 Kilometer weit mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 87,7 Stundenkilometern.

Gesell-Brüder liefern den zweitschnellsten Wertungsflug

Auch am SFG-Heimatflugplatz Stillberghof oberhalb von Zirgesheim fand Flugbetrieb statt. Michael und Andreas Gesell starteten im zweisitzigen Segler ebenfalls für die Bundesliga und lieferten mit einem Schnitt von 111,1 Kilometern pro Stunde den zweitschnellsten Wertungsflug ab.

Insgesamt reichte es in dieser Bundesliga-Runde für Platz 19; in der Gesamtwertung geht es für die SFG einen Platz abwärts auf Rang 21.

Die Segelflug-Bundesliga-Tabelle nach 14 von 19 Runden:

1. LSV Rinteln (NI) 188

2. LSG Bayreuth (BY) 187 Punkte

3. LSV Burgdorf (NI) 179

…

19. FLC Schwandorf (BY) 94

20. FG Schwäbisch Gmünd (BW) 89

21. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 88

22. FG Wolf Hirth (BW) 79

23. FSV Laichingen (BW) 62

