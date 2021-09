Torball

01.09.2021

Ein Deutscher Meister aus Donauwörth – und seine Macherin

Plus Dass Friedrich Maier schlechter sieht als andere, spielt auf dem Feld keine Rolle: Der Donauwörther ist Torball-Meister und Paralympics-Fachmann. Und all das dank seiner Frau.

Von Christof Paulus

Dass Friedrich Maier seinen Sport im Fernsehen verfolgen kann, das kommt so gut wie nie vor. Doch dieser Tage sitzt er auf dem Sofa, gespannt darauf, wie der Reporter im Fernsehen und seine Frau Bärbel das Geschehen auf dem Feld schildern. So war es etwa am Montag, erzählt er. Die deutsche Nationalmannschaft der Goalballer spielt gegen China um den Viertelfinaleinzug bei den Paralympics in Tokio. Gold will das Team holen, Maier fiebert mit. Selbst erkennen, was auf dem Feld passiert, kann der Donauwörther nicht, seine Sehkraft ist stark eingeschränkt. Als Fan braucht er deshalb die Beschreibungen – spielt er selbst, spielt all das keine Rolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen