06.09.2021

Rain will Revanche in Aubstadt - und Spielpraxis sammeln

Plus Im Pokal-Achtelfinale muss der TSV Rain nach Aubstadt. Die weite Fahrt unter der Woche birgt Probleme – und Chancen. Im Kader gibt es einen bekannten Neuzugang.

Von Christof Paulus

Natürlich nehme der TSV Rain die Partie ernst, sonst bräuchte das Team gar nicht erst anzutreten, sagt Christian Krzyzanowski über das Pokalspiel der Rainer am Dienstagabend in Aubstadt. Die Begegnung steht für Rain unter schweren Vorzeichen, mit dem VfB Eichstätt wartet ein starker Lokalrivale am Wochenende in der Liga, die Tillystädter haben mit Verletzungen und einer bislang mageren Punktausbeute zu kämpfen. Nun hat das Los dem TSV ein Auswärtsspiel im Norden Unterfrankens beschert, um 17.30 Uhr in Aubstadt. Für einige Spieler ist das nach dem Arbeitstag nicht mehr zu schaffen. Als Belastung empfindet Trainer Krzyzanowski das Spiel aber letztlich nicht. „Es ist auch eine Gelegenheit, Dinge auszuprobieren“, sagt er. „Im Spiel geht das besser als im Training.“

