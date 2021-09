Ironwoman Berger wird deutsche Meisterin

Bei der Challenge Roth kommen zwei Warchingerinnen mit einem Titel heim

Anna Berger hat sich den deutschen Meistertitel über die Langdistanz im Triathlon gesichert. Die Athletin von der LG Warching startete am Wochenende bei der Challenge in Roth und schloss die 3,8 Kilometer Schwimmen, 170 Kilometer Radeln und 42,195 Kilometer Laufen in 9:40:19 Stunden ab und war damit die Schnellste ihrer Altersklasse. Der Triathlon in Roth ist - insbesondere nach Absage des weltbekannten Ironman auf Hawaii – wohl weltweit der wichtigste Wettkampf in der Langdistanz heuer.

Nach einem Jahr coronabedingter Pause konnte die Sportveranstaltung, dank eines gut durchdachten Hygienekonzepts des Veranstalters, wieder sicher für alle Sportler, Helfer und Zuschauer stattfinden. So starteten am Sonntagmorgen rund 1500 Einzelstarter und 300 Staffelteams.

Der Challenge – dem englischen Wort für „Herausforderung“ – stellte sich Berger zum ersten Mal in ihrer Triathlonkarriere. Am Anfang eines langen Tages stand das Schwimmen im Main-Donau-Kanal auf dem Programm. Nach 71 Minuten verließ sie das Wasser und wechselte aufs Fahrrad. Dieses Jahr ging es aufgrund von Straßenbauarbeiten auf eine von den üblichen 180 auf 170 Kilometer verkürzte Radstrecke – eine Distanz, bei der die Beschreibung „verkürzt“ für die meisten Freizeitsportler wohl fast zynisch klingt.

Über beide Radrunden hinweg gelang es Berger konstant, ihre Leistung abzurufen, weshalb sie die zweite Wechselzone bereits nach einer Radzeit von 4:53 Stunden erreichte. Nun galt es, ihre Laufstärke beim abschließenden Marathon unter Beweis zu stellen. Durch ihr konstantes Lauftempo gelang es der Langdistanz-Debütantin den Marathon mit einer Zeit von 3:31 Stunden ins Ziel zu bringen. Mit dieser grandiosen Leistung, deutlich schneller als erwartet, erzielte sie den 20. Platz unter allen Athletinnen und konnte sich somit nicht nur den Sieg in ihrer Altersklasse sichern, sondern wurde zudem auch Deutsche Meisterin in dieser Altersklasse auf der Langdistanz.

Ebenfalls von der LG Warching waren Theresa Wild und Florian Griesbach in Roth am Start. Mit einer Gesamtzeit von 10:17:20 Stunden (1:10 Stunden Schwimmen, 5:13 Stunden Radfahren, 3:49 Stunden Laufen) ist Wild erneut Landkreissiegerin in ihrer Wahlheimat Roth geworden und verteidigte dadurch ihren Titel. Florian Griesbach konnte sein selbst gestecktes Ziel, in weniger als zehn Stunden anzukommen, mit einer Zeit von 9:48:12 Stunden (1:11 Stunden Schwimmen, 5 Stunden Radfahren, 3:30 Stunden Laufen) mehr als erfüllen.

Für Anna Berger heißt es nun, erst mal die verbrannten Kalorien aufzufüllen und die Füße hochzulegen. Theresa Wild und Florian Griesbach haben bereits in acht Wochen das nächste Highlight und starten über die gleiche Distanz beim Ironman in Cozumel. (dz)