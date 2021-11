Ein Sieg macht fast alles möglich

Zwei Wettkämpfe bleiben dem TSV Monheim noch, die Saison gut zu Ende zu bringen

Mit einer deutlichen Niederlage im Gepäck hatten die Monheimer Turner vor zwei Wochen den langen Weg aus dem Saarland in die Heimat angetreten. Gegen die TG Saar II hieß es nach dem letzten Gerät 44:25 für den Gastgeber. Auf die beste Saisonleistung am Startgerät Boden folgte die Schlechteste am Pferd, die Saarländer nutzten die Fehler gekonnt aus. TG-Spitzenturner Matteo Levantesi allein steuerte schließlich 21 Punkte für den Sieg der Saarländer bei.

In die gleiche Richtung, aber nicht ganz so weit, müssen die Monheimer an diesem Wochenende reisen. Der nächste Wettkampf steht am Samstag auswärts in Grünstadt in der Pfalz an, bevor es zum finalen Wettkampftag der Saison 2021 daheim in der Monheimer Sporthalle gegen den KTV Fulda geht. In der Vergangenheit gab es schon einige Duelle zwischen der TSG Grünstadt und dem TSV Monheim. Des Öfteren behielten die Jurastädter die Oberhand in teilweise sehr spannenden Begegnungen. Auch in diesem Jahr gab es für beide Teams bereits Höhen und Tiefen, sodass die aktuellen Tabellenplätze im unteren Drittel nahe beieinanderliegen. Mit einem Sieg würden sich beide Mannschaften die Chance erhalten, vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern. Zudem könnten sich die Monheimer sogar die Tür für den dritten Platz offenlassen.

Aus Monheimer Sicht gilt es, die Konzentration bis zum letzten Teil der Übungen hochzuhalten und die antrainierten Leistungen zum richtigen Zeitpunkt abzurufen. Der momentan formstarke Leistungsträger Sascha Wilhelm ist hoch motiviert, sein Team an den kommenden Wochenenden wie schon zweimal in diesem Jahr zum Sieg zu führen. Bisher konnte das Monheimer Team den verletzungsbedingten Ausfall von Julius Rabenstein relativ gut kompensieren. Hauptverantwortlich dafür sind die geschlossene Mannschaftsleistung und der Teamspirit im Monheimer Lager.

Zudem erwartet der TSV schon jetzt mit Spannung das Saisonfinale in einer Woche gegen Fulda. Durch mindestens einen Sieg in den nächsten beiden Wettkämpfen könnte Monheim die Saison 2021 zufrieden beenden. Die Tabelle der acht Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord zeigt, dass für die Monheimer zwischen dem zweiten und dem achten Platz theoretisch noch alles offen ist. (tsv)