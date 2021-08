Feriencamp für Akrobatinnen

Beim TSV Monheim sind wieder Jugendliche aus ganz Deutschland zu Gast und turnen

Nachdem die letzten Auflagen an Ostern und vor einem Jahr ausfallen mussten, sind in diesem Sommer wieder mehrere Dutzend Kinder und Jugendliche im Turncamp des TSV Monheim zu Gast. Vergangene und diese Woche kamen rund 60 Gäste aus ganz Deutschland zusammen, um das Angebot auszunutzen. Zum Ende der Ferien will der TSV für weitere Interessierte eine dritte Runde starten.

„Wir wollen damit Turnerinnen und Turnern die Möglichkeit geben, unsere Infrastruktur zu nutzen und unter besten Bedingungen zu trainieren“, sagt der Campleiter und Cheftrainer des TSV, Mario Reichert. Als Heimat mehrerer Nachwuchskaderathletinnen und -athleten verfügen die Monheimer über zahlreiche Anlagen, die für viele Turnvereine in der Region oder Deutschlands nicht typisch sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien in der Vergangenheit teils aus Australien angereist, um am Camp teilzunehmen, heuer seien unter anderem zwei US-Amerikanerinnen dabei gewesen, die erst kürzlich nach Deutschland gezogen sind, sowie Gäste aus Norddeutschland.

In dem Camp, an dem zum größten Teil Mädchen im Jugendalter teilnehmen, gibt es sowohl Trainingseinheiten als auch Gruppenaktivitäten, das gesamte Lager folgt einem Motto – in diesem Jahr passenderweise Olympia. Dabei tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch spielerische Wettkämpfe aus. Auch die Trainer reisen aus vielen verschiedenen Regionen Deutschlands an. „Es hat etwas von Feriencamp“, sagt TSV-Abteilungsleiter Peter Bullinger. Um das Turncamp durchführen zu können, hat der Verein ein Hygienekonzept aufgestellt, bei dem die Gäste sich regelmäßig auf das Coronavirus testen müssen und teils Masken tragen.

Der Verein erhofft sich vom Camp neben den Einnahmen durch das Teilnahmegeld eine Steigerung des Bekanntheitsgrades, sowohl des Turnens im Allgemeinen wie auch in Monheim im Speziellen. Früher habe der nationale Verband, der Deutsche Turner-Bund, derartige Camps breiter organisiert, schildert Reichert. Der TSV Monheim führe diese Idee fort. (cup)