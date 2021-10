Philipp Dörner wird Landesmeister

TSV Monheim will wieder stärker auf den Nachwuchs setzen. Das hat nun bei den Meisterschaften erste Früchte getragen

Während der etablierte weibliche Monheimer Nachwuchs noch an seiner Wettkampfform feilt, rücken neue Gesichter auf Landesebene ins Blickfeld. Bei der Bayerischen Landestalentiade der Siebenjährigen holte Lilly Grof überraschend die Bronzemedaille. Ihre Trainingskameradin Annie Stöckle verpasst hauchdünn das Siegertreppchen und wurde Vierte.

Beide Turnerinnen betraten erstmals die Bühne und zeigten mit tollen Leistungen in Unterföhring ihr neu erlerntes turnerisches Repertoire. Lilly stieg perfekt mit der Höchstnote am Sprung in den Wettkampf ein. Bis zum letzten Gerät, dem Boden, unterliefen ihre keine größeren Fehler, und so schob sie sich im Vierkampf unter die Top drei. Knapp dahinter reihte sich Annie ein, die am dritten Gerät, dem Balken, einen groben Fehler hinnehmen musste. Dennoch schaffte sie an diesem Gerät die zweitbeste Wertung aller 16 Teilnehmer. Weitere kleine Unsicherheiten am Boden machten ihren Traum von einem Podestplatz zunichte.

Nach mehreren Jahren hatte der TSV Monheim die Nachwuchsarbeit wieder in den Mittelpunkt gerückt und trat auch mit männlichen Talenten auf bayerischer Ebene mit zwei hoffnungsvollen Nachwuchsathleten an.

Philipp Dörner bestritt in der Altersklasse 7 seinen allerersten Wettkampf, glänzte mit Ausstrahlung und Souveränität und gewann den Wettkampf mit mehr als vier Punkten Vorsprung. Im nächsten Durchgang ging für die Monheimer Fynn Grof in der Altersklasse 9/10 an den Start. Auch er absolvierte seinen Wettkampf mit Bravour und holte trotz leichter Probleme einen neunten Platz in einem sehr starken Starterfeld erzielen.

Um den Umbruch voranzutreiben, benötige der TSV mehr Nachwuchs, teilt der Verein mit. Kinder zwischen vier und sechs Jahren mit Bewegungsdrang und Körpergefühl sind dienstags ab 15 Uhr zu einem Probetraining eingeladen. (tsv)