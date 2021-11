TSV Monheim bleibt trotz Niederlage in Liga 2

In Grünstadt verliert der TSV Monheim mit 30:36. Trotzdem gibt es zwei Lichtblicke beim vorletzten Wettkampf. Nun steht das Saisonfinale zu Hause bevor.

Im Duell der Tabellennachbarn hat sich die TSG Grünstadt mit lediglich sechs Scorepunkten mehr auf dem Konto gegen anfällige Monheimer durchgesetzt. Im pfälzischen Grünstadt zwischen Mannheim und Kaiserslautern starteten beide Teams mit soliden und sauberen Übungen am Boden. Mit Fehlern am Pferd auf beiden Seiten blieb es ausgeglichen bis zu den Ringen. Hier zeigte der TSV ungewohnte Schwächen und verlor das Gerät deutlich. Tim Leibiger, Sascha Wilhelm und Julius Mayser gaben ihre Übung klar an ihren jeweiligen Kontrahenten ab und fingen sich einen eindeutigen Rückstand ein, nur Patrick Palmroth holte drei Zähler für die Gäste. Das führte zu einem Pausenstand von 21:13.

Am Sprung konnten sich die Monheimer auch nicht auf ihre Qualitäten verlassen, sodass der Rückstand sogar anwuchs. Zwölf Punkte lag der TSV somit kurz nach der Pause zurück – und zeigte mit dem Rücken zur Wand Kampfgeist. Am Barren präsentierte sich Monheim wieder in guter Form und zog die Darbietungen ohne weitere Fehler bis zur letzten Reckübung durch. Damit halbierte der TSV am Barren den Abstand noch einmal fast auf nur noch sieben Punkte – doch Grünstadt hielt dem Druck der Gäste am abschließenden Reck stand.

Deutsche Turn-Liga: Monheim hat nun Fulda zu Gast

„Auch wenn viele Beteiligte der Meinung waren, dass die E-Kampfrichter sehr großzügig werteten und wenig Unsauberkeiten in der Wertung abzogen, hat die TSG Grünstadt am Ende knapp, aber verdient den Sieg errungen“, heißt es vom TSV nach dem Wettkampf. Auf Monheimer Seite wurden zu viele ungewollte Abgänge vom Gerät bestraft. Immerhin sicherte sich mit Patrick Palmroth ein Turner aus der TSV-Riege den Titel als punktbester Athlet des Abends. Und trotz der Niederlage ist klar: Auch 2022 wird der TSV Monheim zweitklassig turnen. Der punktlose Tabellenletzte KTV Hohenlohe verlor am Samstag klar beim bisher ungeschlagenen Spitzenreiter Koblenz – und muss daher als Letzter den Gang in die dritte Liga antreten.

Damit kann Monheim ohne großen Druck in den Saisonabschluss gehen. Diesen wird das Team von Trainer Mario Reichert am kommenden Samstag zu Hause gegen den punktgleichen KTV Fulda bestreiten. Mit einem Sieg könnte Monheim sich noch in die obere Tabellenhälfte vorarbeiten, eine Niederlage würde wahrscheinlich den vorletzten von acht Plätzen bedeuten. (tsv)