Turnen

vor 2 Min.

TSV Monheim im Spagat zwischen Erfolg und Entwicklung

Artjem Weimer ist der erfahrenste Turner in der Riege des TSV Monheim, die am Samstag in Koblenz in die 2. Bundesliga startet.

Plus Monheims Turner starten in die Zweitligasaison. Die Ziele des Teams knüpfen sich nicht nur an gute Resultate, doch der Cheftrainer hat Grund für Optimismus.

Von Simon Meyer Und Christof Paulus

Das Monheimer Publikum muss sich noch ein wenig gedulden. Bis die Zweite Kunstturn-Bundesliga in den Jura zurückkehrt, dauert es noch eine Woche – für die Mannschaft geht es hingegen an diesem Samstag los. Sie macht sich auf an Mosel und Rhein, während zu Hause schon die Vorbereitungen auf den ersten Heimwettkampf seit rund zwei Jahren laufen, startet der TSV Monheim auswärts in die neue Saison. Und die Hoffnungen für das neue Jahr sind nicht nur sportliche.

