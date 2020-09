vor 21 Min.

Überall Vorfreude – trotz unterschiedlicher Ausgangslagen

Donaumünsters Spielertrainer Jürgen Sorg (weißes Trikot) ist – wie wohl alle Amateurkicker – nach der langen Pause heiß auf den Wiederbeginn. Er hat mit seinem Team am Sonntag in der Kreisliga Nord den SV Holzheim zu Gast.

Während Donaumünster vorne dabeibleiben möchte, will Schlusslicht Riedlingen die Wende schaffen

Von Patrick Widinger

Die Vorfreude auf die Fortsetzung der Saison ist überall groß – so auch in Donaumünster, wo der Tabellenvierte der Kreisliga Nord zuhause auf den SV Holzheim trifft und unbedingt oben in der Tabelle dranbleiben will. Altisheim hofft darauf, seine positive Serie gegen Hainsfarth fortzusetzen und Riedlingen will alles versuchen gegen Kicklingen das Unmögliche möglich zu machen.

(Sonntag, 15 Uhr). „Wir spüren, dass durch die lange Vorbereitungsphase jeder richtig heiß ist, dass es wieder los geht“, sagt Donaumünsters Spielertrainer Jürgen Sorg vor dem ersten Punktspielstart gegen Holzheim. Die lange Vorbereitung sei gut gelaufen, vieles wurde ausprobiert und auch die Intensität im Training war hoch. „Man merkt deutlich, dass jeder froh ist, wieder Fußball spielen zu dürfen“, so Sorg. „Wir wollen am Sonntag natürlich mit einem Sieg in die Rückrunde starten, um so lange wie möglich oben dran zu bleiben.“ Gegner Holzheim steckt dagegen mitten im Abstiegskampf und braucht folglich ebenfalls einen guten Start. „Im Hinspiel mussten wir uns den Sieg hart erkämpfen und so ähnlich erwarten wir das auch am Sonntag“, sagt Sorg. Mit Marco Ritter (FC Donauried) und Torhüter Kevin Abold (SC Altenmünster) sowie Martin Ziegelmeier und drei Spielern aus dem Juniorenbereich konnte der SVDE die Abgänge von René und André Fuchs (beide zum Ost-Kreisligisten SV Feldheim) auffangen.

(Sonntag, 16 Uhr). Vorfreude gibt es auch bei Altisheim vor dem Punktspielauftakt in Hainsfarth: „Die Jungs fiebern dem Spiel entgegen und können es kaum erwarten, dass es endlich wieder um Punkte geht“, sagt der Sportliche Leiter, Michael Mederle. Nach der „intensiven und sehr guten Vorbereitung“ der Spielvereinigung ist das Duell mit dem TSV Hainsfarth für beide Teams enorm wichtig, schließlich stehen beide nur knapp über der Abstiegszone. „Natürlich ist ein guter Auftakt für uns wichtig, gerade gegen einen direkten Konkurrenten. Geglückt wäre der Start mit einem Dreier“, sagt Mederle. Mit drei Nachrückern aus der Jugend hat Altisheim in der Rückrunde weitere Alternativen im Kader zur Verfügung. Das Hinspiel gegen den SVH ging mit 1:3 verloren, im Rückspiel will es die Fuchs-Elf besser machen: „Wir haben da noch etwas gutzumachen. Ich hoffe, das gelingt uns. In den vergangenen Jahren liefen die Auswärtspartien in Hainsfarth meist positiv für uns“, sagt Mederle.

(Sonntag, 15 Uhr). Schlusslicht Riedlingen (zehn Punkte) geht mit seinem neuen Trainer Florian Steppich die Mission Klassenerhalt an. „Trotz der schwierigen Situation herrscht in der Mannschaft und im Verein eine gute Stimmung, folglich bin auch sehr gut aufgenommen worden“, so der neue Coach. Frischen Wind ins Team bringen auch einige Jugendspieler, die sich jetzt im Seniorenbereich beweisen wollen. „Wir haben in den verbleibenden neun Spielen eine schwere, aber keine unmögliche Aufgabe vor uns. Wir werden auf jeden Fall alles versuchen“, sagt Steppich, der mit der Vorbereitung insgesamt zufrieden war. Das erste Spiel ist für den Tabellenletzten gleich eine harte Nuss, geht es in Kicklingen doch gleich gegen einen der Aufstiegsfavoriten: „Für uns zählt jeder Punkt, deshalb wollen wir auch in Kicklingen etwas mitnehmen“, so Steppich. Gegen offensivstarke Kicklinger wolle man ein unangenehmer Gegner sein. „Wie müssen kompakt und diszipliniert verteidigen, aber auch selbstbewusst und mutig im Spiel nach vorne sein“, sagt Steppich.

