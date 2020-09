vor 38 Min.

Überraschender Sieg

VSC landet bei Turnier in Joshofen knapp vor dem Topfavoriten

Einer kurzfristigen Einladung aus Joshofen sind Donauwörths Stockschützen gefolgt. Mit einem besonderen Hygienekonzept, das von drei Stellen (BEV, Landratsamt und Hauptverein) abgesegnet wurde, gingen elf Mannschaften an den Start. Der VSC trat mit Thomas Basting, Peter Stampfer, Achim Schreiber und Gerald Zajitschek an.

Zum Auftakt wurden Hohenwart (20:12) sowie Wolnzach (20:10) bezwungen. Im Landkreisderby gegen Tagmersheim gelang den VSClern alles und den Gegnern nicht viel. Somit war der 34:0-Kantersieg zu erklären. Gegen Hitzhofen-Oberzell behielten die Kreisstädter mit 19:15 die Oberhand. Die Stockfreunde Bäumenheim mit Markus Steidl, Markus Reiner, Franziscus von Baalen und Alfred Zinsmeister wurden mit 16:10 bezwungen. Gegen Brunnen und Schwabmünchen folgten Erfolge mit 18:6 und 33:7. Gegen den ESV Ingolstadt wurde mit 23:3 ein deutliches Zeichen gesetzt. Im vorletzten Spiel wartete Topfavorit Thalmassing. Angeführt wurde das Team von Karl-Heinz Skorsetz, der zwei Jahre vorher noch beim Erstligisten Mühlhausen in der Champions League schoss. Hier sah es zur Halbzeit nach einer Niederlage für den VSC aus, als man mit 3:12 klar hinten lag. Doch Donauwörth steigerte sich, so erkämpfte man sich noch ein 12:12-Unentschieden. In der letzten Begegnung gegen Altmannstein war die Luft raus. Dies führte zur einzigen Pleite (10:16). Nachdem aber Thalmassing gegen Schwabmünchen verloren hatte, entschied bei Punktgleichheit die Stocknote über den Sieg. Hier hatte der VSC die Nase vorn mit 2,253 gegenüber 1,950 von Thalmassing. Weitere Platzierungen: 8. SF Bäumenheim (7:13), 9. SV Tagmersheim (4:16). (zaj)

