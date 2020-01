vor 23 Min.

Überraschung beim Königsschießen

Josef Kleebauer sichert sich Titel bei Einigkeit Kaisheim. Ehrenmitglied ist Schützenliesl

Bei der Schützengesellschaft Einigkeit Kaisheim galt es wieder, drei neue Könige zu bestimmen. Doch die Spannung wurde bis zuletzt hochgehalten. Nach dem Umbau der Schießstände auf elektronische Anlagen wurde zum ersten Mal nicht mehr auf Papierstreifen geschossen, und die entscheidenden Königsschüsse waren auf der Anzeige nicht zu sehen. Bereits zuvor hatte die Schützenjugend den Weihnachtspokal ausgeschossen, den sich Leonie Reinelt sicherte. Sie kam mit einem 231,0-Teiler am nächsten an die Vorgabe von 241,2.

Nach der Begrüßung durch Schützenmeister Helmut Linha führte Sportwart Lothar Nunold durch den Abend. Und sofort wurden die ersten Würden und Preise vergeben, etwa an die neuen Vereinsmeister: Andrea Fackler (Luftgewehr, 95,8 Ringe), Benjamin Gödel (Luftpistole, 90,1 Ringe) und Romy Luschka (Jugend, 81,3 Ringe) durften sich über diesen Titel freuen. Wie immer hart umkämpft war der 60er-Pokal unter den Altersschützen, den sich Max Raab mit einem 14,3-Teiler vor Günter Horsch (54,8) und Lothar Nunold (69,9) sicherte. In der Jugendklasse wurde in Punktwertung um die Jugendstandarte geschossen, die Romy Luschka mit 139,5 Punkte vor Lucas Dirr (165,8) und Max Würth (168,9) gewann.

Nach der Preisverteilung von Preis- und Serienschießen war es so weit: Die Könige des vergangenen Jahres traten noch einmal nach vorne, um ihre Königsketten feierlich zu übergeben. Neue Jugendkönigin wurde Lorena Dirr mit einem 55,0-Teiler vor Max Würth (160,0) und Romy Luschka (257,0). Unter den Damen konnte sich Ehrenmitglied Anneliese Feldmann mit einem 45,3-Teiler über die Königswürde freuen und damit Martina Vogel (54,0) und Rosi Mayer (95,4) auf die Plätze verweisen. Die größte Überraschung gab es beim Schützenkönig. Sichtlich unerwartet gewann Josef Kleebauer mit einem 21,3-Teiler vor Dennis Kay (38,2) und Ehrenmitglied Johann Berr (39,5). (dz)

Das Preis- und Serienschießen brachte folgende Ergebnisse:

Serie frei: 1. Martina Vogel (97 Ringe), 2. Dennis Kay (94), 3. Stefanie Raffalt (93)

Serie Jugend: 1. André Müller (85), 2. Lorena Dirr (82), 3. Max Würth (72)

Serie Auflage: 1. Johann Berr (97), 2. Günter Horsch (94), 3. Friedhelm Kay (85)

Preis frei: 1. Josef Knoblich (9,0 Teiler), 2. Dennis Kay (22,3), 3. Helmut Linha (26,1)

Preis Jugend: 1. André Müller (53,7), 2. Lorena Dirr (64,8), 3. Romy Luschka (182,7)

Preis Auflage: 1. Günter Horsch (15,6), 2. Johann Berr (26,9), 3. Roland Demharter und Friedhelm Kay (38,0)

Themen folgen