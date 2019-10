vor 26 Min.

Unnötige Auftaktniederlage

Der TSV Bäumenheim verliert beim SV Mering in der Bezirksliga 24:29. Dabei sah die Partie über 45 Minuten eigentlich ganz anders aus

Den Bezirksliga-Saisonauftakt in Mering hatten sich Bäumenheims Handball-Herren anders vorgestellt. Völlig unnötig gaben sie dieses Spiel mit 24:29 ab, nachdem die Gäste das Spiel bis zur 45. Minute eigentlich kontrolliert hatten.

In der ersten Halbzeit bot der TSV Bäumenheim eine überragende Vorstellung. Die Abwehr stand von Beginn an, vorne wurde konzentriert der Abschluss gesucht. Nach neun Minuten hieß es 5:2 für die Bäumenheimer, die in der Folgezeit ihre Führung bis auf 13:7 (22.) ausbauen konnten. Die Meringer scheiterten an der TSV-Abwehr, hinter der Keeper Patrick Hill zu einer tollen Form auflief. In der Folgezeit konnten sich die Meringer etwas besser auf die Bäumenheimer einstellen, die aber mit einem Strafwurf für die 16:12-Pausenführung sorgten. Bis zum 18:14 für die Gäste änderte sich in der zweiten Hälfte nichts am Spielverlauf, die Bäumenheimer hatten ihren Gegner im Griff. Dann kam eine Situation, die TSV-Trainer Markus Bügelsteiber nachträglich als „Knackpunkt“ ausmachte. Die Meringer kassierten Zeitstrafen, die Gäste waren mit sechs gegen drei und sechs gegen vier in der Überzahl. Doch gelang es nicht, daraus Kapital zu schlagen.

Im Gegenteil: Trotz Unterzahl gelangen den Meringern Tore. Bis zum 18:21 kontrollierten die TSV-Herren das Spiel (44. Minute), doch dann folgte die entscheidende Phase, in der den Gästen nichts mehr gelang. Mering profitierte von den Unzulänglichkeiten im TSV-Spiel. Die Bäumenheimer agierten nun im Angriff ohne Druck und suchten überhastet den Abschluss. Davon ließ sich auch die Abwehr anstecken, die nun zu oft nur zweiter Sieger blieb. Die Gastgeber nutzten die sich bietenden Chancen. Innerhalb von knapp sieben Minuten gelangen ihnen sechs Tore in Serie zum 24:21, womit das komplette Spiel gedreht war. Die Hoffnungen der Bäumenheimer währten dann noch bis zur 55. Minute (Stand: 26:23). Doch der Mannschaft fiel in der Restspielzeit gegen die Meringer nicht mehr viel ein, die nun klar im Aufwind waren. 29:24 hieß es am Ende, der Spielverlauf war eigentlich auf den Kopf gestellt.

So unnötig die Niederlage war, den Punkten sollte nicht allzu lange nachgetrauert werden. Nächsten Samstag kommt der TSV Wertigen in die Schmutterhalle, dann werden die Karten neu gemischt. (hh)

TSV Bäumenheim Hill (im Tor) - Helbing, Richter (4), Vogler (1), Ewinger (1), Jung (2/1), Lechner (1), Hurle, Uhl (4), Bügelsteiber, Ioja (2), Klement (7/4) und Krebs (2).

