vor 3 Min.

VSC dreht im letzten Viertel auf

Jakob Groß steuerte 20 Punkte zum VSC-Auswärtssieg in Ingolstadt bei. Nun ist die Vorrunde vorüber.

Die Leistung in Ingolstadt ist lange dürftig. Dann aber gelingt den Bären noch die Wende. Dennoch spricht der Coach von einer eher enttäuschenden Hinrunde.

Der VSC Donauwörth hat die Hinrunde in der Basketball-Bezirksoberliga erfolgreich abgeschlossen. Obwohl sie drei Viertel in Rückstand lagen, gewannen die Bären am Ende mit 80:67 beim ESV Ingolstadt-Ringsee.

Ohne Deniz Hitzli, David West und Niklas Scheuerer reisten die Donauwörther zu den Ingolstädtern, die noch keins ihrer sieben Spiele gewinnen konnten. Zum Glück konnte Benni Vogel seine Verletzung auskurieren und war einsatzbereit. Wie so oft in dieser Saison hatte Donauwörth keinen guten Start: Die Mannverteidigung zeigte kaum Einsatz im Gegensatz zum ESV.

Zudem hatte der Gastgeber eine überdurchschnittlich hohe Trefferquote. In der Offensive taten sich die Bären gegen die Zonenverteidigung sehr schwer und halfen sich mit Dreipunktewürfen, die aber nicht fielen. Das erste Viertel ging mit 20:15 zugunsten des ESV aus. Im zweiten Abschnitt steigerte sich der VSC leicht. In der Offensive versuchten die Bären, den Zug zum Korb zu suchen. Vor allem Jakob Groß war dabei erfolgreich. Das Problem war nach wie vor die Verteidigung – obwohl auf eine Zonenverteidigung umgestellt wurde, scorte der ESV 19 Punkte zum 39:36-Halbzeitstand.

Elf Zähler Rückstand vor dem finalen Durchgang

Zum dritten Viertel erfolgte wieder ein Einbruch des VSC. Ähnlich wie im ersten Viertel präsentieren sich die Bären vor allem in der Verteidigung nicht auf ihrem Niveau. Dies hatte zur Folge, dass Ingolstadt den Vorsprung sogar ausbauen konnte. Auch die Auszeit der Trainer Benni Vogel und Lars Kobusch half Donauwörth in diesem Viertel nicht weiter – Zwischenstand 59:48 aus Sicht der Hausherren.

Im letzten Abschnitt setzte der VSC aber noch einmal alles daran, die Partie noch zu drehen. Mit einer Mannverteidigung über das ganze Feld, sollte der ESV schnell unter Druck gesetzt werden. Dies zeigte Wirkung: Punkt für Punkt kämpften die Bären sich heran, da der Gastgeber kaum noch selbst erfolgreich war. Sechs Minuten vor dem Ende konnte Cono Cirone die erste Führung seit Langem für den VSC erzielen. Von da an spielten die Bären endlich auf ihrem Level. Angeführt von Flo Erdle und Josh Korn bauten sie ihren Vorsprung immer weiter aus bis zum letztendlichen 80:67-Erfolg.

Trainer Kobusch: „Wir haben drei Viertel wirklich schlecht gespielt. Glücklicherweise sind wir im letzten Viertel aufgewacht und es hat noch für den Sieg gereicht. Dieser Erfolg war wichtig für uns, aktuell stehen wir mit drei Siegen und fünf Niederlagen auf dem siebten Tabellenplatz. Die Hinrunde war leicht enttäuschend und wir werden allen dran setzen, in der Rückrunde mehr Siege zu holen.“

