vor 34 Min.

Verändert in die neue Saison

Männerteam des TSV Bäumenheim startet am Wochenende. Personell hat sich einiges getan, das gilt auch für die Frauenmannschaft des Vereins. Jugendteams nicht im Spielbetrieb

Am ersten Oktober-wochenende beginnt für die Handballmannschaften des Handballbezirks Schwaben die Hallenrunde 2020/2021. Allerdings spielt auch hier das Coronavirus noch eine Rolle, denn gerade im Jugendbereich gibt es einige Veränderungen.

Für die Handballabteilung des TSV Bäumenheim sind in dieser Hallenrunde nur die Damen und die Herren im Punktspielbetrieb aktiv. Die letztjährige weibliche D-Jugend, eine Mischung aus TSV-Nachwuchsspielerinnen und Spielerinnen des VSC Donauwörth, gibt es heuer nicht mehr. Im E- und F-Jugendbereich, in dem vergangene Saison zwei Bäumenheimer Nachwuchsteams im Einsatz waren, gibt es in der kommenden Hallenrunde keinen offiziellen Spielbetrieb.

Sind die Vereine an Spielen von Sieben- bis Zehnjährigen interessiert, müssen sie selbst tätig werden und Freundschaftsspiele organisieren. Für den TSV Bäumenheim sind für diese Altersgruppen Leander Strickner Mark Krebs, Julia Leis und Marie Köpf als Trainer/Betreuer verantwortlich. Um die noch jüngeren Handballer der Ballspielgruppe und der Bambinis kümmern sich Rosi Klement und Stefan Schiele.

Bei den Bäumenheimer Damen gab es einen Trainerwechsel. Nun ist Claus Pauler für die TSV-Damen verantwortlich, der Jago Heinisch abgelöst hat. Die Erwartungen sind vor Saisonbeginn diesmal etwas höher. Die TSV-Damen haben die vergangene Spielzeit zum erstmals mit positivem Punktekonto und mit Platz vier beendet – für den Verein ein hervorragendes Ergebnis. Von der alten Truppe haben Miriam Lackner und Nadine Weidner aufgehört, sodass heuer eine relativ junge TSV-Mannschaft an die Vorjahreserfolge anknüpfen möchte.

Größere Veränderungen hat es bei den Herren des TSV Bäumenheim gegeben. Nachdem Markus Bügelsteiber als Trainer zurückgetreten ist, wurde als neuer Verantwortlicher Christian Michalke verpflichtet, der vergangene Saison noch die Bezirksoberligadamen des TSV Wertingen trainierte. Auch im Spielerkader hat sich etwas getan, denn mit Marek Hust und Markus Liehr (zuletzt TSV Neusäß) kamen zwei Ex-TSV-Spieler wieder zurück. Hust fehlt noch etwas Spielpraxis, da er die vergangenen beiden Jahre verletzungsbedingt aussetzen musste. Er wird aber als Co-Trainer Christian Michalke unterstützen. Markus Liehr wird neben Patrick Hill im TSV-Tor stehen.

Die Mannschaft befindet sich seit Anfang Juli nach Lockerung der Corona-Bestimmungen im Training. Alle Aktiven zogen in der Vorbereitung voll mit, als neben dem Hallentraining auch ein Trainingscamp und Athletiktraining auf dem Programm standen. Die Mannschaft hat bereits drei Trainingsspiele absolviert. Im ersten Spiel bei der HG Ingolstadt, Bezirksoberliga Altbayern, Aufstiegsaspirant in die Landesliga, zogen die Bäumenheimer mit 19:29 den Kürzeren. Beim TSV Landsberg aus der Bezirksoberliga Alpenvorland verlor das Team mit 20:28. Auch im dritten Spiel zu Hause gegen die HF Scheyern ( Bezirksliga Altbayern), das über dreimal 25 Minuten gespielt wurde, zogen die Bäumenheimer knapp mit 32:33 den Kürzeren. Dennoch war Trainer Michalke mit dem Auftritt seiner Truppe zufrieden.

Die Mannschaft erwartet heuer eine lange Saison, denn in der Bezirksliga spielen 13 Teams. In der zurückliegenden Saison stiegen der Zweite und Dritte, der VfL Günzburg II und der TSV Meitingen, in die Bezirksoberliga auf. Meister Haunstetten II verzichtete auf den Aufstieg, ist somit wieder der Top-Favorit. Aufgestiegen sind die beiden Bezirksklassenmeister TSV Bobingen II und TSV Göggingen II, sowie die beiden Vizemeister BHC Königsbrunn 09 II und der VSC Donauwörth, womit es wieder zu Derbys kommt. Aus der Bezirksoberliga ist der SC Ichenhausen abgestiegen.

Das Saisonziel der Bäumenheimer lautet erneut Klassenerhalt. Doch nachdem die junge Mannschaft erheblich an Erfahrung dazu gewonnen hat und mit Marek Hust ein Führungsspieler zurückgekommen ist, sollte das auch realisierbar sein. Im ersten Spiel der Saison tritt das Männerteam des TSV am Samstag (18.20 Uhr) bei der TSG Augsburg an, die die vorige Saison als vorletztes Team der Bezirksliga auf dem zehnten Platz beendete. (hh)

