vor 17 Min.

Verdient verloren

Bei seinem Debüt ins Fußballjahr kassiert der SV Feldheim eine 1:3-Heimpleite

(0:2). Im Heimspiel gegen Untermaxfeld gab für den SVF nichts zu holen, letztendlich gingen die Gäste mit 3:1 als verdienter Sieger vom Platz. Die Begegnung begann ausgeglichen, Torchancen waren zunächst Mangelware. Einen Schuss von Marco Veitinger konnte René Fuchs im Tor der Gastgeber ohne Probleme parieren. In der Folge erspielten sich die Gäste eine Feldüberlegenheit, Feldheim konnte sich nicht zwingend befreien. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß war Lukas Gottschall mit dem Kopf zur Stelle und erzielte die verdiente 0:1-Führung (42.). Untermaxfeld blieb am Drücker und traf noch vor dem Pausenpfiff zum 0:2: Marco Veitinger hämmerte das Spielgerät unhaltbar in die Maschen (47.). Feldheim versuchte im zweiten Spielabschnitt die Partie besser zu kontrollieren, unnötige Ballverluste machten dieses Unterfangen jedoch schwer. Nach einem Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung schnappte sich Florian Fricke den Ball und markierte das zwischenzeitliche 0:3 (67.). Nachdem Feldheim per Weitschuss durch Felix Zastrow auf 1:3 verkürzte (80.), wurde die Begegnung fast noch spannend. Marco Schütt scheiterte jedoch aus aussichtsreicher Position und ein Freistoß von Felix Zastrow strich knapp am Gehäuse vorbei. (svf)

