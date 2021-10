TSV Bäumenheim sucht weiter Vorsitzenden

Vorstand ist seit über eineinhalb Jahren kommissarisch im Amt. Satzung wird geändert

Der Vorstand des TSV 1894 Bäumenheim hat für Freitag, 29. Oktober, die Mitgliederversammlung terminiert, die im Sportheim stattfindet. Die letzte turnusgemäße Versammlung fand am 2. Februar 2020 statt. Damals stand unter anderem auch die Wahl eines neuen ersten Vorsitzenden auf der Tagesordnung. Doch nachdem sich kein Kandidat gefunden hatte, wurde der Versammlungsabend ohne Ergebnis beendet. Die dadurch notwendig gewordene außerordentliche Mitgliederversammlung zur Nachwahl eines Vorstandes Anfang Mai 2020 konnte wegen Corona nicht abgehalten werden. Somit ist aktuell immer noch der aktuelle Vorstand im Amt – entsprechend des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie bis zum 31. Dezember 2021. Die aktuellen Bestimmungen lassen es nun zu, dass der TSV seine Mitgliederversammlung im Sportheim abhalten kann. Aktuell gehören dem Verein rund 950 Personen an.

Allerdings gilt für diese Veranstaltung grundsätzlich die 3G-Regelung, beim Betreten des Sportheims und während der Veranstaltung ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen. An der Versammlung dürfen nur Mitglieder teilnehmen, die genesen, vollständig geimpft oder getestet sind, wobei bei den Tests zu beachten ist, dass die Schnelltests nicht älter als 24 Stunden und der PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden sind.

Bei diesem Treffen wird es zwei Schwerpunkte geben. Da ist zum einen die Wahl eines neuen Vorsitzenden: Sollte erneut kein Kandidat gefunden werden, wird es drei Monate später eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben. Unabhängig davon soll auch über eine neue TSV-Satzung abgestimmt werden. Die aktuelle Satzung stammt vom 29. November 2002. Diese bedurfte einer gründlichen Überarbeitung, da sich in der Zwischenzeit im Vereinsrecht- und bei Vereinsbestimmungen einiges geändert hat. Die neue Satzung ist bereits in die Homepage des Vereins eingestellt. Sie kann unter www.tsv-baeumenheim.de, „Mitgliedschaft/Information“, eingesehen werden. Ausgedruckte Exemplare können auch jeweils am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr im TSV-Büro im Haus der Vereine abgeholt werden. Fragen zur werden auch unter Telefon 0172/5108792 oder per E-Mail an geschaeftszimmer@tsv-baeumenheim.de beantwortet. (hh)