Sicher mit dem Rad zur Schule

Der ADFC gibt Tipps für Kinder und Eltern

Eine aktuelle Umfrage, die vom ADFC in Auftrag gegeben wurde, bestätigt, dass Eltern den Schulweg oft für unsicher halten. Dass das nötige Umdenken aber im Gange ist, zeigt die hohe Teilnahme an der kürzlich durchgeführten Aktion „Autofrei zu Kita und Schule“. Mit rund 6.500 Teilnehmern haben sich etwa zwei Drittel aller Kinder im Kita- und Grundschulalter im Donau-Ries-Kreis daran beteiligt.

Nicht überall gibt es allerdings breite, vom Autoverkehr getrennte Radwege, Fahrradstraßen oder Tempo 30 vor Schulen und Kitas. Bis Radfahrunterricht in der Schule angeboten wird, bleibt es in der alleinigen Verantwortung der Eltern, den Schulweg mit ihren Kindern einzuüben und die Kinder fit für den Verkehr zu machen. Ganz wichtig ist es laut einer Pressemitteilung, dass Kinder Fähigkeiten erlernen, um sich selbstbewusst, eigenständig und sicher in Straßenverkehr zu bewegen. Das gelingt durch frühes und beständiges Üben. Gerade im Winter sollten sich Kinder auch mit den Licht- und Bodenverhältnissen auskennen. Der ADFC empfiehlt die regelmäßige Kontrolle von Bremsen und Beleuchtung und rät dazu, die kommenden Winterferien zu nutzen, um den Schulweg bei jedem Wetter zu trainieren. Wenn die Kinder geübt sind, spreche nichts dagegen, auch im Winter mit dem Rad in die Schule zu fahren.

Ein leidiges Thema ist der Helm. Es besteht in Deutschland keine Helmpflicht. Demzufolge gilt bei Alltagsradfahrern das Fehlen eines Fahrradhelmes bei einem Unfall nicht als Mitverschulden. Unbestritten ist aber der Schutz, den ein solcher Helm für den Kopf bietet. Bei Familienausflügen kann man oft beobachten, dass diese Erkenntnis bei vielen Eltern vorliegt: Die Kinder tragen Helm, die Eltern nicht. Dabei übersehen sie, dass sie als Vorbild vorangehen und auch einen Helm tragen sollten. (pm)