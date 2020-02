vor 41 Min.

Verpatztes erstes Drittel kostet den Sieg

Michael Bachmann (in Weiß) traf per Penaltytreffer zum 4:6, konnte damit für Donau Floorball aber nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

SG Ingolstadt/Nordheim muss sich dem SCS Berlin auch im Rückspiel geschlagen geben

Nach einem verpatzten ersten Drittel und einem gewonnen zweiten Drittel mussten sich die Donau Floorballer am vergangenen Spieltag der 2. Floorball-Bundesliga den Gästen vom SCS Berlin am Ende doch noch geschlagen geben.

Die Berliner eröffneten in der 13. Spielminute in Überzahl ihre Führung – während Donau Floorball wiederholt das gegnerische Tor nicht traf. Die Gäste aus der Bundeshauptstadt nutzten kurz vor Ende des ersten Drittels einen schnellen Konter, um ihre Führung weiter auszubauen. Unsicherheiten aufgrund einer Unstimmigkeit in der Zeitnahme nutzte der SCS für seinen dritten Torerfolg im ersten Spielabschnitt.

Im zweiten Drittel verkürzten die Donau Floorballer durch zwei Treffer von Michael Bachmann und einem Unterzahltor von Marek Sedelmeier zum 3:4-Zwischenstand.

Die Spielgemeinschaft verstand es jedoch nicht, den Aufschwung ins letzte Drittel mitzunehmen. Vielmehr erhöhte der SCS Berlin mit zwei weiteren Treffern auf 6:3. Durch die strafenbedingte Unterzahlsituation konnte Donau Floorball zum Ende des Spiels durch einen Penaltytreffer von Michael Bachmann das Endergebnis noch auf 4:6 verkürzen.

Durch die 4:6-Niederlage tauscht Donau Floorball den Tabellenplatz mit Berlin und rutscht somit auf den sechsten Rang. Weiter geht es am Faschingswochenende. Dann spielen die Donau Floorballer zweimal auswärts, gegen die beiden Tabellenführer Unihockey Igels Dresden und SC DHfK Leipzig. (dz)

