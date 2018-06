vor 35 Min.

VfB Oberndorf zurück in der Bezirksliga Lokalsport

(Von links) Stephan Blankenburg, Werner Wolf, Armin Wontka, Otto Senz und Walter Höck treten nun wieder in der Bezirksliga an.

Zweite Mannschaft schafft den direkten Wiederaufstieg

Nachdem der VfB Oberndorf II im vergangenen Jahr aus der Bezirksoberliga abgestiegen war, lautete für die Schützen Stephan Blankenburg, Walter Höck, Otto Senz, Werner Wolf und Armin Wontka das Ziel, sofort wieder aufzusteigen.

Dem Auftaktsieg 20:10 gegen DJK Willprechtszell folgte mit 14:16 gegen den EC Haslangkreit IV die erste Niederlage. Mit einer kleinen Siegesserie gegen SV Tagmersheim (22:6), SC Hausen II (18:8) und SV Untermeitingen II (19:13) übernahmen die Oberndorfer die Tabellenführung. Eine fehlerfreie Partie vonseiten des SV Ottmaring II (19:7 für Ottmaring) kostete den VfB den ersten Platz. Nun kam es zum Spitzenspiel. Der SV Unterbernbach II führte mit nur einer Niederlage die Tabelle an. Nach zwei Kehren lag der VfB mit 0:12 gegen einen schussstarken Gegner zurück. Von nun an besannen sich die Oberndorfer auf ihre Stärken und übernahmen immer mehr das Kommando. Kehre für Kehre verbuchte der VfB zu seinen Gunsten. Mit 16:12 behielten sie in einem spannenden Spiel verdient die Oberhand. Nachdem die beiden nächsten Spiele klar gewonnen wurden (Lagerlechfeld II 17:3; TSV Schwabmünchen II 22:3), war der Aufstieg bereits vor dem letzten Spiel perfekt. Im Gefühl des sicheren Aufstiegs wurden mit dem Endergebnis 13:11 für den SV Adelsried die Punkte leichtfertig dem Gegner überlassen.

Am Ende bedeutete dies hinter dem EC Haslangkreit IV 14:6 Punkte, Stocknote 1,646, mit ebenfalls 14:6 Punkten und der minimal schlechteren Stocknote 1,612 den zweiten Platz für den VfB Oberndorf II. Der SV Tagmersheim II erreichte nach einer Siegesserie von fünf Siegen in Folge mit 10:10 Punkten den sechsten Platz. (vfb)

