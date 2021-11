Regionalliga Bayern

11.11.2021

Der TSV Rain vor der Winterpause: „Saison wird jetzt entschieden“

Plus Ungeplant musste der TSV Rain vor einer Woche pausieren. Zeit, sich zu sammeln, um vor dem Winter anzugreifen. Nächster Gegner: ein taumelndes Spitzenteam.

Von Christof Paulus

In mühevoller Kleinarbeit hatte der TSV Rain sich im Oktober wieder in die Regionalliga zurückgekämpft, mit einer kleinen, drei Spiele langen Siegesserie den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze geschafft und dabei unter anderem die Profis der SpVgg Unterhaching geschlagen. Dann platzte mitten in die aufkommende Euphorie eine Niederlage beim abgeschlagenen Tabellenletzten Rosenheim und nach einer weiteren Niederlage beim Zweiten Bayreuth eine Zwangspause, weil Gegner Schweinfurt vergangene Woche nicht antreten konnte. Zeit, sich zu sammeln, und von Neuem vorzubereiten, sagt TSV-Trainer Christian Krzyzanowski. Auf ein Team, das eigentlich gerne wieder um den Aufstieg mitgespielt hätte – aber nun nur wenige Punkte vor den Abstiegsrängen steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen