Die Herren machen’s besser

Der Bezirksliga-Saisonauftakt glückt den VSC-Männern. Die Frauen verlieren auswärts

Die Damen der VSC Volleys taten sich auswärts schwer. Die Herren feierten jedoch ein gelungenes Heimspiel.

(22:25, 25:22, 25:27, 22:25)

Im ersten Spiel gegen die Schwabmünchnerinnen lieferten sich die VSC-Volleyballerinnen ein spannendes Spiel, trotz eines stark reduzierten Kaders. Besonders die junge Zuspielerin Jule Schreiber konnte überzeugen, indem sie ihre Angreifer optimal und vielseitig einsetzte. Am Ende der stets sehr knappen Sätze fehlte jedoch der letzte Biss.

Im zweiten Spiel stand der VSC den souveränen und technisch starken Jettingerinnen gegenüber. Obwohl Donauwörth bis zum Schluss kämpfte, entschieden die Jettinger Damen das Spiel für sich. Trotz der enttäuschenden Ergebnisse zeigten sich die Donauwörtherinnen gut eingespielt. Kapitänin Susann Thren kündigt optimistisch den nächsten Heimspieltag an: „Wir hätten heute auch drei Punkte holen können. Nächstes Wochenende bei der Revanche gegen Schwabmünchen haben wir gute Chancen.“

Am Samstag treffen die VSC-Damen in eigener Halle auf Schwabmünchen und Bad Grönebach. Dort waren die Herren des VSC bereits am Samstag aktiv – und zweimal siegreich.

Im ersten Spiel gegen die Mannschaft aus Königsbrunn gab der VSC den ersten Satz ab, rasch war zu erkennen, dass die Königsbrunner besser eingespielt waren, und der Mittelblocker Jocelyn Moreau musste sich erst noch an seine neue Position als Außenangreifer gewöhnen. Dafür durfte der junge Crispin Hoppe erstmals von Beginn an sein Können in der Bezirksliga zeigen.

Nach dem zweiten Satz kam mit Tobias Haindl ein weiterer junger Spieler ins Spiel, um die Annahme der Donauwörther zu stabilisieren. Der Plan war erfolgreich: Mit drei gewonnenen Sätzen sicherte sich der VSC die ersten zwei Punkte der Saison.

Im zweiten Spiel gegen Pfuhl unterlief VSC-Trainerduo Björn Dehler und Richard Rohrer ein Fehler beim Schreiben der Positionskarte, deshalb musste die Mannschaft kurzfristig das System ändern. Erneut musste sich der VSC im spannenden ersten Satz geschlagen geben – hatte dann aber Blut geleckt. Durch starke Annahmen des Liberos Michael Schmid und überragende Angriffe von Außen Jonas Gansmeier-Döbler ging Satz zwei deutlich an die Donauwörther. Auch Zuspieler Robin Michanikl stellte sein Können unter Beweis, als er zur Hälfte des Satzes für Rohrer eingewechselt wurde. In den letzten beiden Sätzen spielten die Donauwörther auf ihrem gewohnt hohen Niveau und konnten diese somit souverän für sich entscheiden. Dehler zeigte sich zufrieden und kommentierte: „Wir haben gesehen, woran wir in den nächsten Wochen arbeiten müssen, aber ich bin überzeugt, dass wir eine solide Mannschaft mit einem guten Mix aus Erfahrung und jungen Spielern haben.“

Die Siegesserie will das Team um Kapitän Rohrer beim nächsten Spieltag am 6. November in Nördlingen weiter ausbauen. (eibl)