Mit Sand und Kohle

Wie viele Sportler konnten die Volleyballer monatelang nicht aktiv sein. Auch die Beach-Saison nimmt nicht so richtig Fahrt auf. Der VSC hofft jetzt auf neue Einnahmequellen

Wie immer, wenn die Schulferien näher kommen, die Sonne öfter scheint und der Betrieb in den Bädern und Seen der Region zunimmt, wird Volleyball zu einer der beliebtesten Sportarten. Auf den Sandfeldern rund um die Gewässer treffen sich die Spieler an heißen Tagen, um zu baggern und zu schmettern. Nicht nur für die Vereinsspieler bieten diese Wochen die erste Gelegenheit nach Monaten, wieder aufschlagen zu können. Doch bis die Wettkämpfe wieder beginnen, müssen sich die Amateure noch einige Zeit gedulden. Zumindest bei manchen Abteilungen hat die lange Pause Spuren hinterlassen.

Keine Heimspiele, kein Verkauf, zählt Uli Eibl auf, der Abteilungsleiter der Volleyballer beim VSC Donauwörth. Zudem: keine Turniere, weder in der Halle noch auf Sand. Und: weniger Sponsoreneinnahmen. Sonst brachten die VSC Volleyballer jährlich den „Schmetterkurier“ heraus, ein Vereinsheft, gespickt mit Berichten aus der Abteilung und Anzeigen. 2020 fiel das Heft erstmals seit Jahren aus, ob und wann eine Saison stattfinden konnte, war lange Zeit kaum zu planen. Wenige Spieltage konnten die VSC-Teams dann austragen, ohne Publikum, bevor die Saison abgebrochen wurde. Und auch 2021 sei fraglich, ob ein Heft erscheinen könne, sagt Eibl. Viele Geldquellen sind dem VSC so in der Corona-Pandemie versiegt.

Ein Problem sei das vor allem, weil die Ausgabenseite sich in den vergangenen Monaten nicht geschmälert hat. Die Zahlungen an den Verband, für Spielerpässe, Mannschaftsmeldungen oder Schiedsrichter-Ausbildungen, waren trotzdem fällig, auch Hallenmiete habe der VSC gezahlt. Mithilfe von Sponsoren sei man über die Runden gekommen, unter anderem die Firma Unger unterstütze mit Geld und Material, die Volleyballer tragen deshalb das Unternehmen gar im Namen. Und als vom Verband – noch kurz vor Beginn der Corona-Pandemie im vorvergangenen Winter – neue Bälle für die Vereine gefordert wurden, halfen zahlreiche Unterstützer mit Ballpatenschaften, die neuen Anschaffungen zu finanzieren.

Abteilungsleiter Eibl hofft darauf, nun den ein oder anderen neuen Sponsor zu gewinnen. „Uns geht es darum, die Aufmerksamkeit für Volleyball und den VSC zu steigern“, sagt er. Aktuell habe der finanzielle Engpass die Volleyballer in der Großen Kreisstadt aber dazu gezwungen, einen Spartenbeitrag einzufordern, sagt Eibl. Ein niedriger zweistelliger Betrag werde nun für die Mitglieder zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag fällig. Viele Sportler der über 20 Mannschaften, die die Abteilung stellt, sind seit einigen Wochen wieder im Training. Seit Herbst war das nicht möglich, jetzt dürfen die Sportler wieder in die Halle. Beachvolleyball werde auch gespielt. Für eine wirkliche Saison auf Sand seien die Lockerungen jedoch zu spät gekommen.

Ähnlich geht es den Volleyballern der Sportfreunde Gosheim. Auf dem Sandplatz, den der Verein gemeinsam mit dem BC Huisheim nutzt, seien vor allem Freizeitspieler aus verschiedenen Abteilungen aktiv, sagt der Gosheimer Vereinsvorsitzende Christian Lindig. Die Aktiven, etwa aus den beiden Damenmannschaften, bevorzugten das Training in der Halle – auch wenn es bis zum Saisonstart dort noch ein ganzes Quartal dauert. Neue Spielerinnen kamen in den vergangenen Monaten nicht hinzu – doch auch Abgänge gebe es keine zu vermelden.

Auch in Gosheim merkt man die finanziellen Folgen der vergangenen Monate. „Einige Einnahmequellen fehlen, die Feste oder der Verkauf bei Spielen“, sagt Lindig. Und auch in der Gosheimer Vereinskasse machen sich die Abgaben an den Verband bemerkbar. Ärgerlich sei es, dass das Geld nicht einmal anteilig zurückgezahlt wurde. „In anderen Verbänden, denen eine unserer Abteilungen angehört, ging das – etwa beim Darts“, sagt er. „Eine hübsche Summe“, nennt der Vorsitzende die Abgabe – auch wenn die finanziellen Folgen nicht gravierend seien. Gezahlt wurde das Geld vom Hauptverein, sodass die Volleyball-Abteilung nicht darunter habe leiden müssen.

So schildert es auch Ruth Endres, die Abteilungsleiterin der Volleyballer beim SC Tapheim. Auch hier hat der Hauptverein gezahlt, weshalb die Abteilung gut über die Runden gekommen sei. „Wir hatten keine Einnahmen, aber auch keine Ausgaben“, sagt Endres. Wie bei den Damen der SF Gosheim sei der Mannschaftskern zusammengeblieben, in den Jugendmannschaften haben einige Spieler jedoch aufgehört.

Und wie in Gosheim läuft das Training in der Halle bereits wieder – ebenso wie auf dem Sandplatz. Bis zur Rückkehr in den Wettkampfbetrieb dauert es aber noch. Vor dem Ligastart im Oktober – sofern die Corona-Pandemie diesen zulässt – gebe es kaum Gelegenheiten, Spiele auszutragen, auch nicht auf Sand. „In Tapfheim zum Beispiel hätten wir gar kein Feld, um ein Turnier auszutragen“, sagt Endres.