Härtetest für Handballer

TSV Bäumenheim verliert doppelt

Vor Saisonbeginn am Wochenende begrüßten die Bäumenheimer Handball-Herren den TSV Haar ( Bezirksliga Oberbayern) und den SV Mering (Bezirksliga Schwaben) zu einem Vorbereitungsturnier. TSV-Trainer Christian Michalke standen nicht alle Spieler zur Verfügung, so fehlten etwa die schwerer verletzten Marek Hust und Silviu-Ciprian Joja.

Im ersten Spiel gegen Mering lag der TSV schon zur Pause mit 8:12 zurück. In der zweiten Hälfte bauten die Gäste ihre Führung aus, lagen teilweise mit fünf Toren vorn. Gegen Ende konnten die Gastgeber zwar auf drei Tore verkürzen, doch mehr war gegen Mering nicht drin. Am Ende musste sich Bäumenheim klar mit 21:26 geschlagen geben.

Nach dem klaren 30:20-Erfolg des TSV Haar gegen Mering waren die Bäumenheimer gegen die Münchner Gäste nur Außenseiter. Doch das Spiel begann ausgeglichen, Haar zog dann mit drei Toren davon und nahm ein 12:9 mit in die Pause. Die Gäste hatten den besseren Start in der zweiten Hälfte, doch dann folgte eine starke TSV-Phase mit vier Toren in Serie. Haar konterte auf 16:13, musste den TSV aber wieder auf 15:16 rankommen lassen. Doch in der Schlussphase hatten die Gastgeber nichts mehr zuzusetzen. Mit einem 20:16 sicherte sich Haar den Turniersieg. Für Trainer Michalke bleibt die Erkenntnis: Seine Abwehr war zu anfällig für Gegentore von den Außenpositionen, zudem ist die Chancenverwertung im Angriff verbesserungswürdig. (pm)

TSV Bäumenheim Patrick Hill, Markus Liehr, Max Marko (Torhüter) - Mark Krebs (2 Tore), Tim Dreher (1), Lukas Hurle (6), Jonas Uhl (4), Dominik Grob (2), Dennis Richter (5), Jan Vogler (1), Yannick Scherer (6), Jago Heinisch (10)