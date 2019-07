vor 40 Min.

Walken rund um Otting

Dritter Lauf zum Alb-Donau-Walkingcup mit kulinarischem Höhepunkt

In Otting hat der dritte Lauf zum Alb-Donau-Walkincup stattgefunden.

Das Team von Andrea Nowotny hatte dabei ein ganz besonders Schmankerl für die Teilnehmer zu bieten. Etwa 1,5 Kilometer vor dem Ziel wurden die Läufer mit einem Buffet überrascht. Genuss-Häppchen wie Datteln im Speckmantel und kreative Energiehappen standen zur Wahl. Da ließ man sich gerne verführen, auch ein kleines Gläschen Sekt dazu zu genießen.

Im Ziel wurde jeder der 75 Teilnehmer von Nowotny und der stellvertretenden Vorsitzenden des Aktiv-Parks, Eva Münsinger, persönlich begrüßt und erhielt eine Urkunde. Die fleißigen Helfer des SV Otting verkauften Gegrilltes und selbst gebackene Kuchen. Das Wetter spielte auch mit. Als Bürgermeister Johann Bernreuther mit den Aktiv-Park-Topfdeckeln das Startsignal gab, liefen die Walker bei angenehmen Temperaturen und trockenen Fußes auf die Runde rund um das Juradorf, vorbei am Ottinger Schloß und am Dorfweiher.

Nach rund drei Kilometern gab es die erste Verpflegungsstation mit Obst und frischen Getränken. Ab hier konnte man sich entscheiden, ob man sieben oder neun Kilometer laufen wollte. Alle trafen sich schließlich an der Gourmetstation bei der Firma Kratzbau wieder. Bei den Läufen des Aktiv-Parks, gibt es keine Zeitmessung und es ist immer ein kleines Pläuschchen drin.

So wird es auch bei der Walkingfahrt an den Tegernsee am Sonntag, 15. September, sein. Einige meldeten sich gleich in Otting dafür an. Bis zum 2. September kann man sich über www.aktiv-park.info oder unter 08431/1082 anmelden. (evm)

