vor 45 Min.

Welche Rolle spielt der TSV Ebermergen? Lokalsport

Fußball: Start in der A-Klasse West III

Nach dem Abstieg spielt der TSV Ebermergen nun in der A-Klasse West III. Mit drei Spielern aus der eigenen Jugend startet der TSV am Wochenende in die neue Saison, ein klares Saisonziel wird aber nicht gesteckt, da man die neue Liga noch nicht so gut kenne.

Als Titelfavorit werden sie aber vom SC Tapfheim eingestuft. Die Tapfheimer selbst möchten nach ihrem Abstieg auf einem vorderen Mittelfeldplatz landen, der Wiederaufstieg wird nicht als Ziel ausgerufen. Neun Abgänge möchte der SC mit vier Spielern, die aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich aufrücken, kompensieren. Die Zweite Mannschaft des SV Wörnitzstein-Berg würde sich mit einem einstelligen Tabellenplatz am Saisonende zufriedengeben, als Aufsteiger tippt das Team von Trainer David Rudolph neben Ebermergen auch auf den FC Donauried, der voriges Jahr den Aufstieg in der Relegation verpasst hatte. Das Team des FCD steht auf jeden Fall auch dieses Jahr bei vielen auf dem Zettel. (fka)

