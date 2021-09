Wemdinger Bogenschützin siegt in Wiesbaden

Für die Schützinnen und Schützen der VSG Wemding ist der August ein Erfolgsmonat: Es regnet Titel, unter anderem auf eigener Anlage. Eine Neunjährige ragt auf Bundesebene heraus.

Zwei Bayerische Meisterschaften und das Meisterschießen – hinter den Sportlerinnen und Sportlern der VSG Wemding liegt ein vollgepackter August mit gleich mehreren Wettkämpfen. Ein Höhepunkt waren die Bayerischen Meisterschaften im Bogenschießen auf dem 3D-Parcours, den die Schützinnen und Schützen auf der heimischen Anlage in Wemding austrugen. Besonders erfolgreich war jedoch eine Wemdingerin in Hessen: Die neunjährige Victoria Heiß sicherte sich einen Titel auf Bundesebene.

Am Finaltag des Meisterschützen-Wettbewerbs des Deutschen Schützenbundes schlug sie ihre Kontrahentinnen und Kontrahenten und sicherte sich mit dem Recurve-Bogen den Sieg in ihrer Altersklasse. Der Meisterschützen-Wettbewerb wurde vom nationalen Verband als breitensportlicher Wettbewerb ins Leben gerufen. „Ziel ist es, nach den coronabedingten Einschränkungen die Verbandsmitglieder wieder zu ermutigen, in einen Wettbewerb untereinander zu treten, nach wie vor aber Abstandsregelungen zu beachten und Menschenansammlungen zu meiden“, heißt es in der Ausschreibung. So qualifizierten sich die Teilnehmer des Finaltages in einem Fernschießen: Auf einem Stand seiner Wahl konnte jedes Verbandsmitglied einen Qualifikationsdurchgang schießen und diesen an den Veranstalter melden.

Meisterschützen mit dem Bogen: Victoria Heiß siegt bei Bundeswettbewerb in Wiesbaden

Heiß bestätigte ihre starken Qualifikationsergebnisse beim Finaltag in Wiesbaden. Im Halbfinale bezwang sie ihre Mitstreiterin aus Berlin mit 17:13 und zog so in den Endkampf ein. Dort setzte sie sich trotz der sehr widrigen Windverhältnisse und des im Wettbewerb vorgeschriebenen enormen Zeitdrucks gegen ihren Kontrahenten aus Unteröwisheim durch und errang mit einem 16:15-Sieg den ersten Platz. Beim Meisterschützen-Wettbewerb ging es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem um einen Startplatz bei den Deutschen Meisterschaften.

An den Bayerischen Meisterschaften im Bogenschießen nahmen fast 300 Schützinnen und Schützen bei der auf dem 3D-Parcours in Wemding ausgetragenen Bayerischen Meisterschaft teil. Aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie wurde die Meisterschaft an zwei Wochenenden im Juli und August durchgeführt. Im Teilnehmerfeld waren auch sieben Schützen der VSG Wemding zu finden und erzielten gute Ergebnisse.

Bogenschützen kämpfen um bayerische Titel in Wemding

Auf dem anspruchsvollen 3D-Parcours wurde auf insgesamt 24 verschiedene Tiernachbildungen in Wald und Wiese verteilt, aus verschiedenen Positionen geschossen. Bei schwierigen Bergauf- und schrägen Hangschüssen wurde je nach Trefferlage der Pfeile die Ringwertung durch verschiedene Wertungszonen vergeben.

Werner Merle war unter den Instinktivbogenschützen mit 362 Ringen und 10 Ringen Abstand zum Zweitplatzierten erfolgreichster Schütze der VSG Wemding und wurde in seiner Klasse Bayerischer Meister. Mario Binswanger, Markus Kreischer und Volker Siebert belegten in der Herren-Klasse ebenfalls gute Platzierungen. In der Klasse Compound Master belegte Stephan Rupprecht den dritten Platz. Bei den Langbogenschützen Herren errang Jörg Schellmann den dritten Platz und in der Master- Klasse erreichte Günter Mayr Platz fünf.

Ebenfalls sehr erfolgreich waren die Bogenschützin Elena Heiß und Bogenschütze Rudi Schmieder bei der im August auf der Olympiaschießanlage in München ausgetragenen Bayerischen Meisterschaft WA 720. Bei dieser Disziplin werden unter höchster Konzentration und Körperspannung 72 Pfeile geschossen. Elena Heiß, die in der Schülerklasse B mit dem Recurvebogen startete, setzte sich mit 623 Ringen gegenüber ihren Konkurrentinnen durch und wurde Bayerische Meisterin. Rudi Schmieder belegte mit dem Compoundbogen in der Seniorenklasse mit 607 Ringen den dritten Platz. (dz)