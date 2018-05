Wemding arbeitet am Wunder

vor 17 Min.

Der TSV Wemding kann sogar noch den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga Nord schaffen. Mertingen und Altisheim können ohne Druck aufspielen. Welche Ziele sie sich dennoch setzen.

Von Patrick Widinger

Donauwörth Solche Geschichten schreibt nur der Fußball: Der TSV Wemding galt lange als sicherer Absteiger. Kein einziger Sieg gelang dem Team in der Vorrunde. Der TSV war abgeschlagen am Tabellenende. Vier Spiele vor Schluss ist nun alles wieder möglich, sogar der direkte Klassenerhalt. So will der TSV auch am Freitagabend gegen Maihingen (18.30 Uhr) und am Sonntag beim Spiel in Möttingen (15 Uhr) dem Wunder wieder einen Schritt näher kommen.

Mertingen und Altisheim haben den Klassenerhalt dagegen sicher und können mit Vorfreude und ohne Druck in den Ligaendspurt gehen.

TSVWemding Nach dem 2:1 Erfolg über Höchstädt sind es nur noch vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und noch drei Zähler auf den Relegationsplatz. Der TSV Wemding stemmt sich mit Vehemenz gegen den Abstieg. „Ich habe ehrlich gesagt immer daran geglaubt, dass in der Rückrunde noch was gehen kann, da unser Kader einfach viel besser ist“, so Spartenleiter Manfred Spenninger, der auch betont: „Großen Anteil hat sicher auch unser Trainer, der einen tollen Job macht. Man merkt, dass wieder eine Kameradschaft und ein Zusammenhalt bei der Mannschaft da ist.“

Am Wochenende muss die Mokos-Elf gleich zweimal ran: Am Freitagabend soll zuhause gegen Maihingen der nächste Dreier her, zwei Tage später geht es auswärts gegen den TSV Möttingen. „Wir sind jetzt wieder in Reichweite, dürfen aber keinen Millimeter nachlassen. Unser Ziel am Wochenende sind vier Punkte“, so Spenninger.

SpVggAltisheim-Leitheim „Beim 1:1 gegen Holzkirchen haben wir hochkonzentriert gegen den Ball gearbeitet und kaum Chancen zugelassen und deshalb verdient gepunktet“, sagt Michael Mederle, Sportlicher Leiter bei der SpVgg Altisheim. Mit diesem Resultat ist Altisheim nun punktgleich mit Möttingen im oberen Tabellendrittel und kann die Saison sogar noch auf Platz drei beenden.

Am Wochenende (Sonntag, 15 Uhr) hat Altisheim zudem den Vorteil nur ein Spiel absolvieren zu müssen. Dabei trifft das Team im Derby auf den FC Mertingen. „Aktuell ist der Star, die Mannschaft. Wir haben eine super Stimmung und eine tolle Moral im Kader. Dazu kommt natürlich, dass wir aktuell einen Lauf haben, den wir ins Derby mitnehmen werden“, so Mederle. Man hoffe auf ein gutes Spiel, das man auf jeden Fall gewinnen wolle.

FCMertingen Mit dem 1:0-Auswärtssieg in Maihingen vergangene Woche machte der FC Mertingen auch rechnerisch den Klassenerhalt perfekt. „Groß gefeiert haben wir aber noch nicht, da wird es sicher nach der Saison einen würdigen Abschluss geben. Wir haben uns allerdings über den Sieg gegen Maihingen gefreut, weil die Mannschaft eine hervorragende Leistung abgeliefert hat“, sagt Vorstandsmitglied Alfred Kleinle.

Am Wochenende geht es für das Team von Coach Donatas Burbulevicius zunächst am Freitagabend zuhause gegen Aufsteiger Reimlingen, ehe am Sonntagnachmittag erneut vor heimischem Publikum das Derby gegen Altisheim auf dem Plan steht. „Wir haben zwar keinen Druck mehr, doch das Derby wollen wir schon gewinnen und auch am Freitag gegen Reimlingen wollen wir ein gutes Spiel abliefern“, so Kleinle. Ein Wehrmutstropfen beim FCM ist der Ausfall von Pascal Schuster, der mit einer schweren Knieverletzung wohl länger ausfallen wird.

