vor 7 Min.

Wemding fehlt das Tiebreak-Glück

Das Lokalderby der Herren wird durch vier Match-Tiebreaks entschieden. Das Damenteam ist gegen den TC Fischen chancenlos. Nur ein Team kann für den TCW punkten

Die Mädchen-16-Mannschaft des TC Wemding konnte den einzigen Erfolg an diesem Wochenende für den TC Wemding verbuchen. Anika Schlecht siegte an Position eins souverän mit 6:3 und 6:2. Theresa Schneid lieferte sich mit ihrer Gegnerin ein Marathonmatch, hatte aber am Ende die größere Sicherheit in ihren Schlägen und gewann nach fast drei Stunden mit 6:2, 7:6. Lisa Katzenberger ließ mit ihrer offensiven Spielweise und guter Laufarbeit beim 6:4, 6:4 der Gegnerin keine Chance. Nach der Niederlage von Julia Kostyuk stand es 3:1. Schlecht/Schneid machten im Doppel kurzen Prozess beim 6:1, 6:2. Katzenberger/Kostyuk holten im Match-Tiebreak den letzten Punkt zum 5:1-Gesamtsieg im Bezirksklassen-Spiel.

Die Knaben 16 in der Bezirksklasse 1 hatten gegen den TSV Kühbach beim 0:6 keine Chance auf einen Satzgewinn. Ihnen merkt man das mangelnde Matchtraining in Eigeninitiative an.

Den Bezirksliga-Damen des TC Fischen machte die lange Anreise nichts aus. Allein Wemdings Katja Wittner konnte im Einzel einen Satz gewinnen. Auch in den Doppeln blieb es bei einem einzigen Satzgewinn für die Wemdinger Damen. So nahmen die Gäste ein klares 9:0 mit ins Allgäu.

Zu einem Krimi entwickelte sich das Lokalderby der Herren 1 in der Bezirksklasse 2 gegen den TC Huisheim. Bei Wemding fehlte im Einzel die Nummer eins Maxi Lechner verständlicherweise am Tag nach seiner kirchlichen Hochzeit. In der ersten Runde setzte sich Petr Buchta in einem langen Match letztendlich klar mit 6:1 und 6:4 gegen Samuel Jung durch. Jeweils knapp im Match-Tiebreak verloren Michael Tuffentsammer gegen Christian Balindov und Helmut Färber gegen Wolfgang Gentner.

In der zweiten Runde verletzte sich Julius Lechner schon beim Einspielen und hatte beim 1:6, 0:6 keine Chance. Michael Romano dominierte mit 6:3 im ersten Satz gegen Stefan Weixelbaum, der aber im Lauf des Matches zu immer besserer Form auflief und nach 6:4 schließlich den Match-Tiebreak mit 10:7 gewann. Der immer noch ungeschlagene Florian Sefranek zeigte auf Position eins wieder sein konsequentes Angriffstennis und ließ Mario Fuchs beim 6:1, 6:0 nicht den Hauch einer Chance.

Nach dem 2:4-Zwischenstand waren die Wemdinger gezwungen ihre Doppelpaarungen umzustellen. Maxi Lechner /Färber und Sefranek/Tuffentsammer konnten ihre Doppel klar gewinnen, sodass die Entscheidung im Einser-Doppel fallen musste.

Die ansehnliche Zuschauerkulisse sah ein spannendes Match, in dem die Wemdinger nach einem 6:7 im ersten Satz den zweiten klar mit 6:2 für sich entscheiden konnten. Nach schon drei verlorenen Match-Tiebreaks in den Einzeln zeigten Fuchs/Weixelbaum auch jetzt bessere Nerven und konsequentere Gewinnschläge, sodass der zahlreiche Huisheimer Anhang den 5:4 Gesamtsieg bejubeln durfte. (tcw)

