Wer ist die Nummer eins im Landkreis?

Rain und Nördlingen stehen sich erstmals in der Bayernliga gegenüber. Das letzte Duell liegt elf Jahre zurück. Welche zwei Akteure von damals noch dabei sind.

Von Michael Ruisinger

Schon kurz nach dem Saisonauftakt in der Bayernliga Süd kommt es am Mittwoch zum Donau-Ries-Derby zwischen den beiden seit nahezu drei Jahrzehnten besten Teams des Landkreises: Der etablierte und ambitionierte TSV Rain empfängt den in souveräner Manier als Meister der Landesliga-Südwest aufgestiegenen TSV Nördlingen. Anpfiff im Georg-Weber-Stadion ist um 18.30 Uhr.

Viel zur Spannung trugen die beiden heutigen Kontrahenten durch ihre Ergebnisse am ersten Spieltag bei. Nördlingen gelang in seinem ersten Bayernliga-Spiel überhaupt ein 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Sonthofen. Dieser Erfolg dürfte den Riesern einen Schub für das Spiel in Rain geben. Aber auch der gastgebende TSV lieferte beim Mitfavoriten um die Meisterschaft, der DJK Vilzing, beim 2:2-Unentschieden eine überzeugende Gesamtleistung ab. Zum Leidwesen der zahlreich mitgereisten Fans wurde die Leistung nicht mit drei Punkten belohnt. Rains Chefcoach Karl Schreitmüller prangerte besonders die allzu einfachen Fehler bei den Gegentoren an. Zudem monierte der Übungsleiter als weiteren Kritikpunkt die Chancenverwertung.

Mehr Alternativen für Schreitmüller

Doch mittlerweile sind die Gedanken voll auf das Derby gerichtet. Personell kann man beim TSV Rain nicht klagen: Schreitmüller stehen heute eine sichere, vermutlich aber zwei Alternativen mehr zur Verfügung. Der in Vilzing wegen seiner Roten Karte aus dem Aufstiegsspiel gegen Memmingen noch gesperrte Innenverteidiger David Bauer bereichert den Kader auf jeden Fall. Bei Torjäger Simon Fischer besteht zumindest die Hoffnung, dass auch er dabei ist, aber amtlich ist dies noch nicht. Fischer bekam im Testspiel am vergangenen Dienstag gegen die U19 des FC Augsburg einen Schlag und fehlte deswegen zuletzt. Somit fehlen aus dem 25 Mann starken Kader die beiden erfahrenen Akteure Michael Knötzinger und Marcel Posselt sowie die drei Nachwuchsspieler Blerand Kurtishaj, Marco Luburic und Astrit Topalaj.

Mittlerweile ist es bereits elf Jahre her, dass Nördlingen und Rain gemeinsam in einer Klasse gespielt haben. Es war die Saison 2007/2008 in der damaligen Landesliga Süd. Gleich am ersten Spieltag reisten die Lechstädter damals ins Ries und gewannen dabei durch die Tore von Roland Baumgärtner, David Bulik, Fabian Kling und Armin Janik bei einem Gegentor vom jetzigen Rainer Co-Trainer Daniel Schneider mit 4:1. Auch im Rückspiel war Rain erfolgreich: Durch die beiden Tore von Denis Dinulovic und Armin Janik siegte Rain mit 2:0.

Im Übrigen spielten damals der jetzige Nördlinger Co-Trainer Thomas Ranftl neben dem aktuellen Co-Trainer des TSV Rain, Daniel Schneider, bei den Riesern. Beide Spieler von damals sind heute auch die einzigen Akteure, die vor elf Jahren schon dabei waren.

„Für den gesamten Landkreis ist es eine tolle Sache, zwei Bayernligisten zu haben. Wir fühlen uns als Außenseiter, schließlich sind wir der Aufsteiger und Rain war zuletzt in der Relegation zur Regionalliga“, erklärt Nördlingens Abteilungsleiter Andreas Langer und schiebt damit die Favoritenrolle der Heimmannschaft zu.

