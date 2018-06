08:27 Uhr

Wer wird Tippkönig der Fußball-WM? Lokalsport

Es gibt ein Gewinnspiel der Donauwörther Zeitung zur Weltmeisterschaft in Russland, die am 14. Juni startet. Wie man mitmachen und tolle Preise gewinnen kann.

Am Donnerstag, 14. Juni, beginnt mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien die Fußball-Weltmeisterschaft. Und was wäre solch ein sportliches Großereignis ohne ein Tippspiel? Die Donauwörther Zeitung bietet eines an, bei dem es neben der Möglichkeit, einen Ruf als echter Experte zu bekommen, auch attraktive Preise zu gewinnen gibt. Der Coupon, den man dafür ausfüllen muss, wird am Mittwoch, 5. Juni, und Samstag, 9. Juni, in der Zeitung abgedruckt.

Spielregeln

Zum „DZ-Tippfieber“ sind Mannschaften aus allen Sportarten beziehungsweise Altersklassen sowie Tippgemeinschaften aufgerufen, wobei jedes Team (Beispiel: „Verein: VSC Donauwörth; Abteilung: Handball; Mannschaft: C-Jugend“) nur mit einem Tippschein teilnehmen kann. Der Spielführer ist der jeweilige Ansprechpartner.

Zu tippen sind alle 48 Vorrundenspiele der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Für jedes richtig vorausgesagte Ergebnis gibt es drei Punkte, der richtige Spielausgang bei einem nicht exakt getippten Resultat wird mit einem Zähler honoriert. Die jeweils aktuelle „Tippfieber“-Tabelle erscheint im Sportteil der Donauwörther Zeitung (hier jedoch mit einem Tag Verzögerung, da viele Spiele erst am späten Abend beginnen).

Das Tipp-Team, das nach Ende der Vorrunde die meisten Punkte bei unserem großen Gewinnspiel „DZ-Tippfieber“ gesammelt hat, darf sich über unseren Hauptpreis freuen. Belegen zwei Mannschaften zum Schluss denselben Platz, entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Preise im Überblick

Ein Lotus Grill gesponsert von Küche & Wohnkultur im Wert von 160 Euro.

Ein Gutschein im Wert von 100 Euro bei Garten+Freizeit in Genderkingen.

Ein Gutschein im Wert von 50 Euro für ein Grillpaket von der Metzgerei Göth.

Zehn mal einen Einkaufsgutschein im Wert von 15 Euro im Kaufhaus Woha.

Einsende-Möglichkeiten

Einsendeschluss für unser großes Tippspiel ist Donnerstag, 14. Juni (es gilt das Datum des Poststempels). Dabei gibt es drei Möglichkeiten, den Tippschein der Donauwörther Zeitung zukommen zu lassen:

Auf dem Postweg (Donauwörther Zeitung, Heilig-Kreuz-Straße 12, 86609 Donauwörth).

Der Tippschein kann am Briefkasten der Donauwörther Zeitung eingeworfen werden.

Die Teilnahme per Telefax (Nummer: 0906/7806-45) ist ebenfalls möglich.

Wir wünschen bereits jetzt allen Teilnehmern viel Glück!

