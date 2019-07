vor 14 Min.

Wichtige Punkte für den Klassenerhalt

Damen des TC Donauwörth gewinnen in Augsburg. Herren 30 genießen zwar die Atmosphäre bei Iphitos München, verlieren aber erneut

Weiter punktlos sind die Herren 30 des TC Donauwörth. Auch bei Iphitos München II gab es nichts zu holen. Besser machten es die Damen und die Damen 50, die jeweils knapp gewannen.

MTTC Iphitos München II – TC Donauwörth 7:2. Beim letzten Auswärtsspiel der Saison durften die TCDler das Ambiente auf der tollen Anlage des MTTC Iphitos genießen und dabei auch mit dem sympathischen Davis-Cup-Kapitän und Ex-Profi Michael Kohlmann plaudern. Mit etwas mehr Glück wäre für den TCD beim Tabellenführer mehr drin gewesen. In den Einzeln punktete nur Markus Probst (4) mit 6:3, 2:6 und 10:8. Dabei gelang ihm das Kunststück, im Match-Tiebreak einen 3:8-Rückstand noch zu drehen. Ben Sömek vergab dagegen im Spitzeneinzel gegen den Manager und ehemaligen Trainer von Tennisprofi Phillip Kohlschreiber, Stephan Fehske, vier Matchbälle und musste sich mit 10:12 im Match-Tiebreak geschlagen geben. Die weiteren vier Einzel gingen verloren. Weil die Partie damit bereits entschieden war, wurden die Doppel nicht mehr gespielt. Am kommenden Samstag peilt der TCD gegen den TC Seefeld ab 13 Uhr auf der eigenen Anlage den ersten Saisonsieg an. (mer)

TC Schießgraben Augsburg II – TC Donauwörth 4:5. Die Damen sammelten wichtige Punkte im Abstiegskampf. Während Romina Bock an Position zwei wenig gegen das Nachwuchstalent Aliyah Ünlü ausrichten konnte, setzten sich Julia Hummel (3), Lena Schmidt (4) und Claudia Rival (6) klar in zwei Sätzen durch. Im Spitzenspiel konnte Carmen Löfflad ihren Vorjahressieg gegen Larissa Wolf nicht wiederholen und musste sich mit 5:7, 3:6 geschlagen geben. Daniela Betz (5) kämpfte sich nach verlorenem ersten Satz zurück ins Spiel und erzielte mit ihrem 6:7, 7:5 10:3-Sieg den vierten Einzelpunkt für den TCD. In der Doppelrunde sicherte das Dreierdoppel Hummel/Rival den fünften und entscheidenden Matchpunkt für den TC Donauwörth. (tcd)

TC Donauwörth – TSV Türkenfeld 5:4. Dieses Mal hatten die Damen 50 das Quäntchen Glück auch auf ihrer Seite und machten einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Regina Schmid, die bisher ungeschlagen ist, brachte ihr Team mit einem ungefährdeten Zweisatzsieg in Führung. Drazenka Vurusic erkämpfte sich den ersten Satz mit 7:5 und sah nach über zwei Stunden schon wie die sichere Siegerin aus, ehe sie von Krämpfen geplagt wurde. Die TCDlerin aber hielt trotz der Hitze durch und holte den nächsten Punkt. Katharina Suchy und Beatrice Schurr hatten zwischenzeitlich je in zwei Sätzen verloren. Nicht besser war es kurz darauf Hedi Sewald ergangen, die ebenfalls die Überlegenheit der Gastgeberin anerkennen musste. Somit lag viel an Mannschaftsführerin Sibylle Lutzkat. Sie siegte in zwei sicheren Sätzen. Damit mussten die Doppel die Entscheidung bringen: Vurusic/Schmid, die als zweites Doppel antraten, ließen an ihrem Zweisatzsieg nie Zweifel aufkommen. Enger ging es da im ersten Doppel bei Lutzkat/Suchy zu. Sie mussten im ersten Satz einen 0:3-Rückstand aufholen und gerieten auch gegen Ende des zweiten Satzes immer wieder um ein Spiel ins Hintertreffen. Aber die beiden TCDlerinnen behielten die Nerven und sicherten sich und ihrem Team mit 6:4, 7:6 den Gesamtsieg. Leider hatten Trüdinger/Sewald trotz hervorragender Leistung zwischenzeitlich äußerst knapp im Match-Tiebrak verloren. Ihnen fehlten nur zwei Punkte zum Sieg. Mit diesem Erfolg rangieren die Donauwörtherinnen derzeit auf dem fünften Tabellenplatz. (silu)

TSV Zusmarshausen – TC Donauwörth 2:4. Einen ungefährdeten Sieg fuhr die Bambini-Mannschaft des TCD ein. Souveräne Einzelsiege von Max Mangold (1), Leon Schlund (2) und Jonas Rödl (4) bedeuteten ein schnelles 3:0 für die TCDler. Einzig Julian Schlund (3) machte es spannend und musste nach gewonnenem ersten Satz in den Match-Tiebreak. In diesem siegte er knapp mit 10:7. Da der Gesamterfolg zu diesem Zeitpunkt schon perfekt war, fehlte im Doppel dann die letzte Konzentration. Julius Rauh, der für Julian Schlund im Doppel zum Einsatz kam, musste sich an der Seite von Leon Schlund ebenso mit 8:10 im Match-Tiebreak geschlagen geben wie die andere Paarung Max Mangol/Jonas Rödl. (tcd)

Themen Folgen