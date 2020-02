vor 18 Min.

Wichtige Punkte für den VSC und den VfB

Donauwörth und Oberndorf siegen. Enges Rennen zwischen Mertingen und Riedlingen

Fleißig weiter Punkte für den Klassenerhalt in der Herren Bezirksklasse A hamstern die Tischtennisspieler des VSC Donauwörth, diesmal mit einem 9:4 über den TV Dillingen V. Diese zwei Zähler waren auch bitter nötig, denn zeitgleich schlug Konkurrent TV Lauingen die TTF Unteres Zusamtal, die der VSC überholen konnte. Nur bis zum Zwischenstand von 3:2 konnte der TSV Rain II dem Tabellenführer SC Athletik Nördlingen Paroli bieten, danach lief nichts mehr zusammen.

Abstand zur Abstiegszone der Bezirksklasse B verschaffte sich der VfB Oberndorf mit dem klaren 9:2 über den Vorletzten TSV Binswangen. Ähnliches gelang dem TSV Wemding III in der Bezirksklasse C Nord, die Wallfahrtstädter gewannen gleich zwei Mal: Die Zweite Wemdinger Mannschaft hält in dieser Liga weiter souverän Rang eins mit sechs Zählern Vorsprung. Wesentlich enger geht es in der Südgruppe zu, in der sich der FC Mertingen II (9:3 über die TTF Unteres Zusamtal II) und die SpVgg Riedlingen (9:2 bei Schlusslicht Oberndorf II) ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, bei dem dem TTC Auchsesheim II momentan nur die Zuschauerrolle bleibt.

Recht einseitig verlief das Stadtderby in der Jungen-Bezirksklasse A zwischen dem VSC Donauwörth und Tabellenführer TTC Auchsesheim, der 9:1 gewann. Genauso souverän wies in der Bezirksklasse B der auf Platz eins stehende SV Kaisheim den TSV Bäumenheim in die Schranken. Heftig erwischte es die SpVgg Riedlingen II, die als Spitzenreiter der Damen- Bezirksklasse B zuhause dem TTC Langweid IV mit 2:8 unterlag. Pech hatte hingegen die erste Riedlinger Vertretung in der Bezirksklasse A beim knappen 4:6 gegen den Tabellenzweiten TSV Aichach II. (rw)

