vor 18 Min.

Wie Paartanz mit Abstandsregeln funktioniert

Die bunten Klebebandmarkierungen am Boden geben den Tanzbereich jedes einzelnen Paares an, Tanzlehrer Thomas Pauckner gibt Tipps und nimmt dafür die selbst gebastelte „Coronahand“ zur Hilfe.

Plus Tanzlehrer Thomas Pauckner darf seit 8. Juni seine Schule wieder öffnen. Über die harten Wochen der Schließung, Unterricht im Cha-Cha-Cha mit Hygienekonzept und was es mit der „Coronahand“ auf sich hat.

Von Stephanie Anton

Es sind Wochen des Wartens und Bangens, die Thomas Pauckner hinter sich hat. Denn mit den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen musste er Paukis Tanzschule, die er in Nordheim seit 2010 betreibt, schließen. „Auf der einen Seite war mir ja klar: Ich bin ein potenzieller Verbreiter, ich habe viel Kontakt mit Leuten, und die Leute treffen sich bei mir. Aber auf der anderen Seite wollte ich es irgendwie nicht wahrhaben“, erinnert er sich. Schließlich habe er immer darauf geachtet, keine überfüllten Kurse zu veranstalten. Dennoch zwang ihn nun ein Virus zur Schließung. Für Pauckner, genannt Pauki, war der Shutdown zwar erst mal nicht existenzbedrohend, aber dennoch ein finanzielles Desaster.

Soforthilfe der Regierung wird problemlos bereitgestellt

Er informiert sich online und beantragt die von der Regierung bereitgestellte Soforthilfe – die auch problemlos gezahlt wird. Für ihn zumindest ein Stück weit eine Entschädigung dafür, dass er in der Hauptsaison keine Einnahmen erzielen kann.

Pauckner nutzt die Zeit, in der die Tanzschule geschlossen ist. Er überarbeitet seine Homepage, hält den Kontakt zu seinen Schülern per E-Mail und Facebook, schickt ihnen Neuigkeiten zur aktuellen Lage und beantwortet Fragen, um zu zeigen, „dass man noch lebt und nicht aufgegeben hat“.

Die meisten Stammkunden bleiben der Nordheimer Tanzschule erhalten

Als dann Mitte Mai in Nordrhein-Westfalen der Tanzschulbetrieb wieder unter Auflagen stattfinden darf, hofft Pauckner auch für Bayern auf baldige Lockerungen. „Ich habe eigentlich von Anfang an mit den Hufen gescharrt und überlegt, Privatstunden für Einzelpaare anzubieten, sobald es möglich ist. Am 26. Mai dann die erhoffte Nachricht: Auch die Tanzschulen in Bayern dürfen ab 8. Juni wieder öffnen – unter strenger Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Ein Konzept war dank des Austausches mit anderen Tanzschulen schnell erarbeitet, wie Pauckner sagt.

Was ihn besonders freut: Die allermeisten Tanzschüler blieben ihm erhalten: „Die Stammkunden haben verstanden, dass es wichtig ist, Beiträge zu zahlen, allein, um nach der Krise ihr Hobby weiterhin ausüben zu können.“ Abgesprungen seien nur die Brautpaare, die auch ihre Hochzeitsfeiern absagen mussten und deshalb keinen Tanzkurs mehr brauchten oder wollten.

Jedes Tanzpaar erhält 3,5 mal 4 Meter großen Tanzbereich

Seit 8. Juni wird in Paukis Tanzschule nun wieder getanzt. Das Hygienekonzept umfasst mehrere Maßnahmen. Dazu gehören etwa ein Desinfektionsmittelspender, Maskenpflicht jenseits der Tanzfläche sowie ein separater Eingangs-, sowie Ausgangsbereich. Zudem dürfen keine Partnerwechsel stattfinden.

Doch wie funktioniert das Tanzen unter Abstandsregeln? Schließlich braucht es mitunter viel Platz, um vor allem Standardtänze, wie Wiener Walzer, Quickstep oder Slowfox, richtig auszutanzen. „Wir machen erst mal nur Lateintänze, wie Cha-Cha-Cha oder Rumba, für die man nicht so viel Fläche braucht“, erklärt Pauckner.

Bild: Anton Färber

Um dennoch den vorgegebenen Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Paaren zu gewährleisten, hat der Donauwörther auf dem Boden des Übungsraumes zehn Tanzbereiche für die einzelnen Paare abgeklebt. „Jedes Paar hat einen 4 mal 3,5 Meter großen Bereich für sich. In der Mitte bleibt ein drei Meter breiter Korridor für mich“, sagt Pauckner. Von dort aus könne er die Tanzpaare anleiten, Tipps geben und sie sensibilisieren, ihren Tanzbereich einzuhalten.

Thomas Pauckner will die ausgefallenen Übungseinheiten nachholen

Zu Hilfe kommt ihm dabei seine selbst entwickelte „Coronahand“, eine selbst gebastelte Hand, die mit einem Stab verlängert ist. So könne er zum Beispiel ein Tanzpaar an den Schultern antippen, um ihm den Hinweis zu geben, den Tanzbereich einzuhalten, wie er schmunzelnd erklärt.

Der Gruppenunterricht darf nicht länger als 60 Minuten dauern, allerdings sind Pausen erlaubt, so kann er auch die 90-minütigen Tanzkurse anbieten. Als großes Glück empfindet er, einen so großen Übungsraum zu haben, der noch dazu zwei Ausgänge hat, sodass Durchlüften kein Problem ist.

Um die ausgefallenen Übungseinheiten aufzuholen, will er nun auch in den Sommerferien Unterricht anbieten – wenn seine Schüler möchten. Und wenn sich die Lage nicht noch einmal verschärft. „Das Schlimmste, das mir passieren könnte, wäre, dass ich noch einmal zumachen muss. Zum Beispiel, wenn sich einer meiner Schüler angesteckt hat und ich als Kontaktperson gelte. Ein Albtraum, der mir schlaflose Nächte bereitet und mich an dem zweifeln lässt, was eigentlich im Laufe der vergangenen 20 Jahre immer mehr zu meiner Berufung geworden ist: anderen Menschen Tanzen, Spaß und Lebensfreude zu vermitteln, durch persönlichen Kontakt und Nähe.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen