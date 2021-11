Donau-Ries

14:02 Uhr

Fußball in der Pandemie: Wie das Jahr zu Ende gehen soll

Plus Steigende Infektionszahlen, Spielabsagen: Zum Ende des Fußball-Jahres kommt Corona doch wieder in die Quere. Wie sicher sind die letzten Spiele? Und: Finden sie noch statt?

Von Christof Paulus

Wer in diesen Tagen am Wochenende auf den Sportplatz gehen will, um seinen Heimatverein anzufeuern, tut gut daran, noch einmal nachzusehen, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Unregelmäßig, aber stet trudeln aktuell in den Stunden vorm Spieltag die Absagen bei den Funktionären des Bayerischen Fußballverbandes in der Region ein – so auch am vergangenen Wochenende. Über ein Dutzend Spielabsagen gab es in der Region, nicht alle sind auf Corona-Infektionen zurückzuführen, das nasskalte Novemberwetter tat sein Übriges. Dass der Spielbetrieb wenige Partien vor Ende des Fußballjahres gestoppt werden könnte, dafür gibt es dennoch derzeit keine Anzeichen. Dabei haben selbst einige Fußballer ein mulmiges Gefühl, wenn sie am Wochenende auf dem Platz stehen.

