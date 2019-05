00:02 Uhr

Wörnitzstein lässt sich schocken

Nach dem Gegentreffer von Baiershofen findet Wörnitzstein nicht mehr ins Spiel

Die Fußballerinnen des SV Wörnitzstein-Berg mussten beim SV Grün-Weiß Baiershofen eine unnötige und vermeidbare 2:3-Niederlage hinnehmen. Dabei begann die Begegnung vielversprechend.

Bereits in der 3. Minute spielte Sandra Melan einen schönen Pass auf die völlig freistehende Antje Leupold, die der Torhüterin keine Abwehrchance ließ. Auch danach blieben die Gäste am Drücker und hatten weitere Chancen. Erst wurde die einschussbereite Lara Rupprecht im letzten Moment abgeblockt, kurz darauf schoss Jana Engelmann aus 16 Metern nur knapp vorbei (12.). Dann scheitere Melan nach einer Ecke mit einem Kopfball an der Torhüterin.

Wie aus dem Nichts fiel nach einem katastrophalen Fehlpass der Ausgleich für die bis dahin völlig harmlose Heimelf. Bei einem Rückpass zum Torwart wurde Alina Meißner übersehen, die den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste (19.). Nach diesem Gegentreffer waren die Gäste sichtlich geschockt und konnten bis zur Halbzeit nicht mehr an die bisher gezeigte Leistung anknüpfen. Zehn Minuten vor der Pause ging Baiershofen in Führung. Nach einem harmlosen Kopfballduell pfiff der Schiedsrichter völlig überraschend 20 Meter vor dem Tor einen Freistoß, den Christine Liebhart zum 2:1 verwandelte.

Nach dem Wechsel waren die Gäste wieder spielbestimmend, konnten sich jedoch gegen die kampfstarke Baiershofener Verteidigung nur noch selten entscheidend durchsetzen. Durch einen Konter erhöhte die Heimelf Mitte der zweiten Halbzeit auf 3:1. Wenige Minuten später konnte sich Lara Rupprecht im Strafraum durchsetzen und wurde von einer Verteidigerin durch ein Foulspiel gebremst. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jana Engelmann sicher zum 3:2-Anschlusstreffer (77.). Trotz aller Bemühungen in der Schlussviertelstunde blieb den Gästen der durchaus mögliche Ausgleich verwehrt. (svw)

Themen Folgen