vor 20 Min.

Wörnitzstein punktet dreifach im Verfolgerduell

SVW fährt 1:0-Sieg gegen den SV Grasheim in der Bezirksliga ein

Im Verfolgerduell der Frauen-Bezirksliga gelang den Fußballerinnen des SV Wörnitzstein-Berg ein 1:0-Erfolg gegen den SV Grasheim. In der ausgeglichenen Begegnung wurde sofort deutlich, warum beide Teams bisher die wenigsten Gegentore in der Liga bekommen haben.

Die Heimelf bestimmte in den ersten 20 Minuten die Partie und ließ Grasheim kaum über die Mittellinie kommen. Jedoch gelang es nicht, zwingende Torchancen herauszuspielen. So blieb es bei zwei Distanzschüssen von Lena Baumgärtner, die jedoch knapp am Tor vorbei gingen. Danach wurden die Gäste stärker und hatten gleich die bis dahin beste Chance des Spiels. Nach einem schönen Pass lief Jana Uhl alleine auf das SVW-Tor zu, doch Torhüterin Corina Wolfinger parierte glänzend (30.). Danach war plötzlich Grasheim optisch überlegen, hatte jedoch auch keine erwähnenswerten Möglichkeiten mehr.

Nach der Pause war dann wieder der SVW etwas stärker und erzielte dann auch den Führungstreffer. Laura Weiß setzte sich im Strafraum durch und legte zurück auf die völlig frei stehende Sandra Melan. Die ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum 1:0 (57.). Danach kontrollierte die Heimelf die Begegnung. Erst in der Schlussviertelstunde wurde der Druck der Gäste größer und die Begegnung etwas hektischer. Fünf Minuten vor Schluss fiel fast die Entscheidung, doch Grasheims Torhüterin lenkte einen Freistoß von Lea Moll gerade noch über die Latte. Die Gäste fanden kein Mittel gegen die souveräne SVW-Defensive, bis plötzlich Simone Schreier alleine vor Wörnitzsteins Torhüterin auftauchte. Doch Corina Wolfinger blieb erneut Siegerin und hielt die drei Punkte fest. (dz)

