Wörnitzstein steigt in die Kreisliga ab Lokalsport

Der SV Wörnitzstein-Berg kann im Relegationsspiel gegen den SC Griesbeckerzell seine Chancen nicht konsequent nutzen und verliert 1:2. Damit geht es für das Team in die Kreisliga.

Meitingen/Donauwörth-Wörnitzstein Es war ein Spiegelbild der gesamten Saison: Der SV Wörnitzstein-Berg hatte einige Torchancen, spielte sehr ordentlich und musste letztendlich doch eine Niederlage hinnehmen. Beim Relegationsspiel in Meitingen kassierte der SVW ein 1:2 gegen den SC Griesbeckerzell und steigt damit aus der Bezirksliga ab. Für den Gegner aus dem Kreis Aichach geht es weiter, er muss eine zweite Relegationsrunde bestreiten. Dann geht es gegen den SC Altenmünster, der sich gestern gegen den TSV Wertingen mit 3:0 durchsetzte.

Den Wörnitzsteinern, wie auch dem Team des SC Griesbeckerzell, war die Nervosität in den ersten Minuten anzumerken. Die erste Chance verzeichnete der SCG: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld landete ein weiter Pass bei Rimon Shushe, doch der schoss vorbei (9.). Danach wurde der SVW stärker und bekam das Spiel in den Griff. Einen Schuss aus 20 Metern lenkte SCG-Torhüter Florian Hering um den Pfosten (14.). Eine gute Chance zur Führung hatte Dominik Marks nach 19 Minuten: Nach einem Pass von Johannes Hippele zog er aus 16 Metern ab, doch wieder war Hering zur Stelle und lenkte den Ball über die Latte.

Und der SVW hatte noch weitere Möglichkeiten: Ein Schuss von David Märtins wurde abgeblockt, ein weiterer von Dominik Grasheu ging über den Kasten. Maximilian Biesalski verlängerte eine Ecke mit dem Kopf und Matthias Dietrich köpfte vorbei. Die Wörnitzsteiner bestimmten das Spiel doch auch Griesbeckerzell blieb gefährlich und das meist durch lange Bälle auf Tobias Wiesmüller. In der 26. Minute kam Christoph Sturm dann plötzlich frei vor dem Wörnitzsteiner Tor zum Schuss, doch Martin Müller hielt stark. Im anschließenden Gewühl konnte der Ball dann geklärt werden. Bis zur Pause blieb es ein flottes Spiel, obwohl keine großen Torchancen mehr erspielt wurden.

Der SC Griesbeckerzell kam danach besser aus der Kabine. Wiesmüller tauchte alleine vor Wörnitzsteins Hintermann Müller auf, spielte quer und Grasheu konnte gerade noch klären (47.). Zwei Minuten später spielte auf der anderen Seite Hippele einen Doppelpass mit Alexander Musaeus, der aus neun Metern vorbeischoss. Das rächte sich in der 58. Minute, als Shushe zum 1:0 traf. Der SV Wörnitzstein-Berg wirkte nun sichtlich geschockt.

In der Folge kam von der Mannschaft aus dem Donauwörther Stadtteil zu wenig, es fehlte die Durchschlagskraft. Griesbeckerzell verteidigte dagegen mit aller Kraft die Führung und konnte in der 84. Minute sogar nachlegen. Nach einem Konter tauchte Schweizer alleine vor Müller auf und schob in die Ecke zum 2:0 ein. Dem SVW gelang nur noch der Anschlusstreffer kurz vor Schluss. Nach einer Flanke von Dominik Marks traf der eingewechselte Dominik Biesalski per Kopf (90.+2).

Während Griesbeckerzell jubelte, war SVW-Trainer Bernd Taglieber völlig bedient. (sut)

SV Wörnitzstein-Berg Müller, Habersatter (ab 77. D. Biesalski), M. Dietrich, P. Dietrich (ab 89. Schißler), Grasheu, Märtins (ab 69. Alasane), Hippele, Bschor, M. Biesalski, Musaeus, Marks

SC Griesbeckerzell Hering, Sandru, Huster, Wiesmüller, P. Sturm, C. Sturm (ab 75. Chetschik), Shushe (ab 89. Huber), Schweizer (ab 86. Kopp), Burger, Scheifel, Reiner

Tore 0:1 Rimon Shushe (58.), 0:2 Manuel Schweizer (84.), 1:2 Dominik Biesalski (90.+2) Zuschauer 775

