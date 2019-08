00:03 Uhr

Wörnitzstein verwaltet die Führung zum Sieg

2:1-Erfolg gegen Altisheim zum Auftakt der neuen Saison. SpVgg Riedlingen bereitet ihrem neuen Trainer keinen schönen Einstand. Donaumünster gewinnt

Das Derby zum Auftakt der Kreisliga Nord entschied der SV Wörnitzstein-Berg gegen die SpVgg Altisheim-Leitheim mit 2:1 für sich. Während Absteiger Donaumünster glücklich zu drei Punkten gegen Höchstädt kam, kassierte Riedlingen eine 0:1-Niederlage gegen Aufsteiger Oettingen.

SV Wörnitzstein-Berg – SpVgg Altisheim-Leitheim 2:1 (2:0). Vor knapp 250 Zuschauern starteten der SV Wörnitzstein-Berg und die SpVgg Altisheim-Leitheim in die neue Saison der Kreisliga Nord.

Die Partie begann mit relativ hohem Tempo und vielen Zweikämpfen, allerdings ohne zwingende Torchancen. Die Hausherren nahmen nach gut zehn Minuten das Heft in die Hand und hatten mehr Ballbesitz. Nach einer Flanke von Dominik Marks legte Alex Musaeus auf Maximilian Biesalski ab, der das 1:0 für die Hausherren erzielte. Danach folgten einige schöne Ballstafetten der Wörnitzsteiner. In der 30. Minute führte eine dieser Stafetten über Bschor und Musaeus auf Biesalksi, der mit einem sehenswerten Lupfer das 2:0 für Wörnitzstein erzielte. In der Folgezeit hatte Altisheim mehr Ballbesitz und SVW-Keeper Martin Müller musste sein Können zeigen, als er einen schönen Schuss von Sven Rotzer über die Latte lenkte.

In der zweiten Halbzeit plätscherte die Partie zu Beginn ein wenig vor sich hin. Wörnitzstein wollte das Ergebnis verwalten und Altisheim war spielerisch zu harmlos, sodass es zu wenig Torraumszenen kam. In der 78. Minute gab es dann einen fragwürdigen Elfmeter für die Gäste, diesen verwandelte Sven Rotzer zum 2:1-Anschlusstreffer. Danach wurde die Partie hektischer und es gab immer wieder Unterbrechungen wegen Fouls. Altisheim drückte und Wörnitzstein konterte. Jedoch wurde kein Konter sauber zu Ende gespielt und wenn doch, waren die Abschlüsse nicht präzise genug. Der Wörnitzsteiner Torhüter Müller parierte kurz vor Schluss noch einmal sehenswert gegen Marco Probst.

Somit konnte Wörnitzstein einen 2:1-Auftaktsieg in die neue Saison feiern. (svw)

Riedlingen – TSV Oettingen 0:1 (0:1). Den Saisonauftakt hatte sich Stefan Färber als neuer Coach der SpVgg Riedlingen etwas anders vorgestellt. Der Aufsteiger aus Oettingen bestach mit hoher Laufbereitschaft und Aggressivität. Den Gastgebern blieb meist nur die Zuschauerrolle. Der agile Marc Löfflad brachte sein Team früh (15.) auf die Siegerstraße. Riedlingens Bemühungen verloren sich in häufigen Fehlpässen und so kamen ausschließlich die Gäste zu weiteren Chancen. Einziger Lichtblick, Konstantin Hengstebeck der mit zahlreichen Glanzparaden eine höhere Niederlage verhinderte. (spvgg)

Donaumünster-Erlingshofen – SSV Höchstädt 2:1 (2:1). Im Spiel eins nach dem Bezirksligaabstieg tat sich die Heimmannschaft schwer, kam aber zu einem glücklichen Heimsieg. Donaumünster kontrollierte in der Anfangsphase das Spiel und ging in der 19. Spielminute nach Vorlage von Jürgen Sorg durch Michael Jenuwein in Führung. Fünf Minuten später war es Luca Müske, der nach Vorlage von Sorg auf 2:0 erhöhte. Höchstädt kam nun besser ins Spiel und erhöhte den Druck auf die Heimabwehr.

In der 28. Minute reklamierten die Gäste ein Handspiel auf der Torlinie, allerdings blieb der Pfiff von Schiedsrichter Thomas Müller aus. In der 36. Minute gelang den Rothosen der verdiente Anschlusstreffer durch einen Weitschuss von Florian Kratzer.

In der zweiten Spielhälfte übernahmen die Gäste das Spielgeschehen und kamen wiederholt gefährlich vor das Tor der Heimmannschaft. Ersatztorhüter Dennis Stöffelmeir verhinderte mehrmals den Ausgleich der Höchstädter. In der Schlussphase hatte der SVDE ebenfalls noch Möglichkeiten, das Ergebnis zu erhöhen. Achim Schreiber schoss freistehend am Tor vorbei und in der Nachspielzeit scheiterte Philipp Sturm an Gästekeeper Matthias Huber. (svde)

