26.02.2020

Wörnitzstein weiter auf Titelkurs

Die Erste Mannschaft feiert in der 2. NSDV-Liga einen Sieg über Gosheim II. Auch an diesem Spieltag gibt es spektakuläre Aufnahmen

Am zwölften Spieltag der 1. NSDV-Steeldartliga hatte die Erste Mannschaft der Dscheina Darter aus Donauwörth den Tabellendritten, die Clochard Darter Augsburg II, zu Gast. Nach den gespielten acht Einzeln stand es 5:5 unentschieden. In den beiden Doppelpartien gab es dann für die Donauwörther nichts zu holen. Diese gingen klar an Augsburg. Beim Endergebnis von 4:6 aus Sicht der Kreisstädter gelang immerhin dem Spieler Sayah Hichem insgesamt eine 180, ein 18-Darter sowie ein 117er-Highfinish.

Ebenfalls in der ersten Liga waren die Steeldarter aus Bissingen zu Gast bei der ersten Mannschaft der Firedarters Gosheim. Bei einem bis zum Schluss spannenden Spieltag konnten die Kesseltaler einen Punkt aus dem Gosheimer Dartstempel entführen. Den Endstand von 5:5 konnten die leicht favorisierten Gosheimer erst im abschließenden Doppel unter Dach und Fach bringen. An diesem Abend wurden zwei Short-Legs aufseiten der Firedarters gespielt: Thomas Gail gelang ein 19-Darter und Mario Münzinger spielte einen 20-Darter.

Ebenfalls Gosheim gegen Bissingen lautete die Partie in der 2. NSDV-Liga Gruppe weiß. Hier traf die Dritte Mannschaft der Firedarters auf das Zweite Team der Kesseltaler. Beim 7:3-Heimsieg der Gosheimer verkaufte sich der Gast teuer. Erst die beiden Doppelpartien zugunsten der Gosheimer, machten aus einem ausgeglichenen Spieltag letztendlich ein eindeutiges Ergebnis. Hierbei gelang dem Bissinger Fabian Tutschka eine perfekte Aufnahme mit 180.

Ein gerechtes Unentschieden erkämpfte sich die Zweite Mannschaft des SV Wörnitzstein-Berg im Landkreisderby bei den Dartfreunden aus Tagmersheim. Die Tagmersheimer schienen beim zwischenzeitlichen Spielstand von 5:2 schon wie der sichere Sieger. Doch im letzten Einzel und in den beiden Doppeln verloren die Wönitzsteiner nur insgesamt ein Leg. Somit konnten diese drei Spiele alle gewonnen werden, und der Punkt aus Tagmersheim entführt werden.

Die Dscheina Darter Donauwörth II hatten ein Auswärtsspiel in Deisenhofen auf dem Programm. Durch unter anderem eine 180 von Marcel Weichelt konnten die Donauwörther knapp mit 6:4 bei der Zweiten Mannschaft der Bulls-Eye Darter Deisenhofen gewinnen. Für die Gastgeber wäre an diesem Abend allerdings auch ein Unentschieden durchaus möglich gewesen.

Weiterhin mit weißer Weste und somit auf Kurs Meisterschaft ist die erste Mannschaft der SV Wörnitzstein-Berg. In der 2. NSDV-Liga Gruppe schwarz gelang ein 7:3 Heimerfolg im Derby gegen die Firedarters Gosheim II. Hierbei sind besonders eine 180 von Manuel Schenkenhofer und ein 106er- Highfinish von Benjamin Million zu erwähnen. Beide spielen für die SV Wörnitzstein-Berg. (dz)

