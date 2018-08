05:34 Uhr

Wörnitzstein will das volle Potenzial abrufen Lokalsport

Wörnitzsteins Trainer Bernd Taglieber war nicht immer glücklich über das, was er da auf dem Platz sah. Gegen Marktoffingen soll nun ein Sieg her.

Der SV Wörnitzstein-Berg peilt den ersten Heimsieg an. Bei den angeschlagenen Marktoffingern stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Altisheim empfängt Riedlingen im Derby.

Von Patrick Widinger

Landkreis Die SpVgg Altisheim-Leitheim ist die einzige Mannschaft in der Kreisliga Nord, die bisher noch keinen Punkt auf der Habenseite hat. Das soll sich nach dem Derby gegen Aufsteiger Riedlingen ändern. Wörnitzstein peilt gegen Aufsteiger Marktoffingen den ersten Heimdreier der Saison an, während der FC Mertingen zu Hause gegen Höchstädt auch sein viertes Spiel in Folge gewinnen will.

SVWörnitzstein-Berg – FSV Marktoffingen. Nach zwei unglücklichen Niederlagen zum Auftakt hat der SV Wörnitzstein-Berg vergangene Woche sein Auswärtsspiel in Unterthürheim gewonnen. Dabei konnte der SV seine Torchancen, anders wie in den Spielen zuvor, endlich auch nutzen.

Zu Hause gegen den Aufsteiger Marktoffingen soll nun der nächste Sieg folgen. „Wenn jeder Spieler bei uns 90 Minuten sein Potenzial voll abruft, können wir auch jeden Gegner in der Liga schlagen. Dafür müssen wir dann aber auch unsere Chancen nutzen“, betont Trainer Bernd Taglieber. Gegner Marktoffingen steht aktuell noch ohne Sieg da. Schwer wiegt bei den Riesern der Abgang des erfolgreichen Sturmduos aus der Vorsaison. So steht der FSV nach drei Spielen noch ohne selbst erzielten Treffer im Tabellenkeller.

FC Mertingen – SSV Höchstädt. „Durch unseren großen Kader können wir auch die Ausfälle durch Urlaub oder Verletzungen bisher gut abfangen“, sagt Mertingens Spielertrainer Bernhard Schuster. Sein Team hat bisher alle drei Saisonspiele gewonnen, den breiten Kader sieht Schuster dabei als einen der Erfolgsfaktoren. Während andere Teams gerade zu Saisonbeginn häufig personelle Probleme haben und noch nicht richtig in die Gänge kommen, läuft es beim FCM.

Am Wochenende spielt der Tabellenzweite zu Hause gegen den SSV Höchstädt. Ziel ist es, an die bisher gezeigten Leistungen anzuknüpfen und wenn möglich die Siegesserie fortzusetzen. Dabei hat der Coach bei der Aufstellung die Qual der Wahl: „Meine Spieler ziehen alle mit und machen mir Woche für Woche die Entscheidung bei der Auswahl für die Startelf schwer“, so Schuster.

Vor seinem Saisondebüt steht Torhüter Aivaras Brazinskas, der nach seiner Sperre wieder spielberechtigt ist.

SpVggAltisheim-Leitheim – SpVgg Riedlingen. Bis auf zwei Urlauber sind alle Mann an Bord. Erik Laznik und Robert Genschel stehen wieder zur Verfügung: Die personelle Situation bei der SpVgg Riedlingen ist vor dem Derby gegen Altisheim gut. Sportlich steht der Aufsteiger mit drei Punkten angesichts des schweren Startprogramms ordentlich da. Am Sonntag in Altisheim will das Team von Spielertrainer Michael Jenuwein wieder alles in die Waagschale werfen. „Wir wollen als Team agieren, die Zweikämpfe annehmen und sie gewinnen“, so Jenuwein.

Altisheim hat dagegen einen Fehlstart hingelegt und steht nach drei Pleiten zum Auftakt ohne Punkt am Tabellenende. Umso wichtiger wäre ein Heimerfolg gegen Riedlingen. „Es gibt in dieser Liga keine schwachen Mannschaften, deshalb müssen wir voll gegenhalten“, so Michael Mederle, sportlicher Leiter bei Altisheim.

