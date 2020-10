vor 18 Min.

„Zeigen, dass wir Bock auf die Bezirksliga haben“

Vorletzter gegen Letzter: Rain II empfängt Holzkirchen. Mertingen tritt in Wertingen an

„Jetzt oder nie“ könnte fast die Devise lauten für den TSV Rain vor dem Kellerduell der Bezirksliga Nord mit Holzkirchen. Der FC Mertingen steht vor einem Derby.

Nach dem Auftaktsieg gegen Adelzhausen holte Mertingen auch einen wichtigen Punkt im Duell mit Aindling. Am Samstag trifft der FCM nun im Derby auf den TSV Wertingen, der mit zwei Siegen ideal gestartet ist und so bis auf Rang sieben geklettert ist. Im Hinspiel behielt ebenfalls der TSV Wertingen mit einem 4:2 Erfolg das bessere Ende für sich. Umso mehr hofft der FCM auf eine erfolgreiche Revanche. „Wir freuen uns richtig auf das Spiel gegen Wertingen. Wir wollen die positiven Dinge aus den ersten beiden Spielen mitnehmen“, sagt Mertingens Spielertrainer Bernhard Schuster. Inzwischen kenne man sich sehr gut und die ganz großen Überraschungen werde es folglich für beide Seiten nicht geben. „Der Gegner verfügt über sehr viel Tempo in der Offensive, ein zweikampfstarkes Mittelfeld und auch in der Abwehr stehen sie inzwischen auch deutlich sicherer“, so Schuster. „Wichtig für uns wird es sein, im Spielaufbau geduldig zu bleiben, da der TSV stark in der Balleroberung im Mittelfeld ist und dann schnell über seine Stürmer den Weg nach vorne sucht. Wir haben außerdem noch etwas aus dem Hinspiel gutzumachen, als wir durch viele individuelle Fehler den Gegner zu Toren eingeladen haben.“ Ein Plus aufseiten der Mertinger ist aktuell der breite, aber auch qualitativ ausgeglichene Kader. „Das kann auch ein entscheidender Faktor im Spiel gegen Wertingen sein“, so Schuster. (wip)

Irgendwann würden die eigenen Ausreden auch nicht mehr zählen, sagt Markus Kapfer. Der Trainer des Vorletzten TSV Rain II ist sich bewusst, dass seine Mannschaft gegen Schlusslicht Holzkirchen gewinnen muss. Er fordert: „Wir als Mannschaft müssen zeigen, dass wir Bock auf die Bezirksliga haben. Am Ende des Tages sollten wir die Mannschaft sein, die besser gekämpft hat, mehr Willen gezeigt hat und die Punkte mitgenommen hat.“ Für Kapfer ist das Kellerduell „ein absoluter Willenstest“. Den Gegner möchte er auf keinen Fall unterschätzen: „Ich sage nicht, dass wir gewinnen müssen, weil der Gegner schlecht ist. Holzkirchen hat sehr gute Einzelspieler und wird auch alles raushauen. Wir müssen deshalb die drei Punkte holen, weil es unser eigener Anspruch ist, in der Bezirksliga zu bleiben“, gibt sich Rains Trainer kämpferisch. Zuletzt zeigten die Tillystädter zwar gute Leistungen gegen die Spitzenteams Hollenbach und Bubesheim, der Ertrag blieb aber – wieder einmal – aus. Fahrlässige Fehler führten zu zwei Niederlagen mit jeweils einem Tor Unterschied. Kapfer ist sich sicher: „Wer am Sonntag besser kämpft, wird das Spiel gewinnen.“ Fehlen wird dem TSV bei diesem immens wichtigen Spiel Co-Spielertrainer David Pickhard, der gegen Bubes-heim kurz vor Schluss die Rote Karte gesehen hatte. (fka)

